導航又出包！小貨卡暗夜困山區 司機摸黑走下山

2019-06-09 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



台中市大甲區謝姓男子昨至南投縣中寮鄉清水村載運貨物，入夜駕車欲返台中市，跟著手機導航卻開往龍南村山區產業道路，因沿途路狹且無路燈，還行經公墓，謝發現有異迴轉卻卡住，只好棄車摸黑走下山求救，經當地警民合作援救脫困。

草屯警分局指出，謝男昨晚9時許透過公共電話向警方通報，稱他人在中寮鄉龍安郵局前，但他的小貨卡因右方前後輪卡進路側水溝裡，而動彈不得，且稱都是「手機導航」害得在山區迷路，只能徒步摸黑下山求救。

警方調查，謝昨晚開著小貨卡要返回台中市區，誤信手機導航，開進龍南村竹坑巷的山區道路，因一路上全無路燈，且道路狹窄，又途經「龍安公墓」，使他心驚膽跳，也發覺不對勁，想辦法在狹窄山路迴轉卻致右方前後輪皆插進水溝。

而因山區通訊狀況不佳，謝的行動電話完全無訊號，他只好鼓起勇氣且無奈的摸黑步行20分鐘至龍安郵局打公共電話向警求助；當地爽文派出所獲報後，警員謝琪儒即赴龍安郵局找報案人，到場得知其貨卡受掉落水溝，商請附近民眾協助。

謝員提到，因入夜且山區道路狹小，拖吊作業不易，因此向住在派出所附近的廖姓居民商借堆高機，未料廖相當熱心，自行駕駛堆高機前往貨卡受困處，更將貨卡撐高後拖離水溝，之後還婉拒謝男欲補貼的堆高機油費，還表示助人是快樂的。