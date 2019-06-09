被媽媽嘮叨 被長官記得…男刑警蓄髮為癌童

2019-06-09 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ／嘉義市報導



嘉義市警察局刑警大隊偵查佐許捷斐（右）蓄髮一年八個月，今年因破獲毒品案獲表彰。 圖／許捷斐提供 分享 facebook

嘉義市警察局刑警大隊偵查佐許捷斐蓄髮一年八個月，忍受長髮帶來的不便，面對外人的異樣眼光，還有母親的不贊同，前天捐髮幫助癌症病友完成心願，嘉義市警局下個月將表揚他的善舉。

卅九歲的許捷斐十年前到嘉義市服務，當時他礙於制服警察的服裝儀容規範，無法蓄髮助人，三年前調任刑警，開始有蓄髮的念頭。

許捷斐提到，曾經看到宣導片講述癌症孩童的故事，觸動他內心柔軟的那一塊，「孩子生病很可憐」，因病而掉髮或剔光頭還要忍受他人異樣目光，於是發願要幫助癌友。他留髮一年八個月，前天偕女兒一同剪去長髮做善事，髮長超過廿五公分，落髮那刻，他開心地說「真清爽」。

許捷斐（中）前天剪髮捐贈給癌友。 圖／許捷斐提供 分享 facebook

先前許捷斐長髮過肩，讓許媽媽看得很不習慣，常叨念他快去剪髮，即使知道兒子的善心也覺不妥，「男孩子蓄什麼髮」，走在路上也常感受到路人不解的眼神。

許捷斐不諱言，長髮帶來生活上諸多不便，例如花更多時在洗髮、吹髮，加上嘉義市刑大五個隊只有他是長髮，長官見過他常印象深刻，「難以忘記」。在這次捐髮後，他覺得當警察還是低調行事，不會再留長髮了。

嘉義市警察局督察長蔡鴻謀表示，制服男警察儀容規範不可蓄髮、留鬍子，須維持警察的形象，但對於便衣刑警的要求較為寬鬆。許捷斐在緝毒和斬手專案上表現出色，幾乎月月都有斬獲，當初以為他是為辦案需求而蓄髮，如今知道他是為了做善事，下月月報將表揚其善舉，「辦案高手有溫暖的心」。

許捷斐在辦案上心思細膩，小隊長吳文生表示，許捷斐除調閱監視器畫面追嫌犯，有時也會到犯案現場找破案蛛絲馬跡，相當勤快，工作交到他手上「安啦」！