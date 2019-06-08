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外籍船員公海暴斃難相驗 基檢人道考量讓遺體移殯儀館

2019-06-08 21:05聯合報 記者游明煌╱即時報導

蒙古籍油輪「浩洋輪」一名緬甸籍船員，5日在船隻行經基隆北方外海約70、80海浬的公海處，疑似心血管疾病發暴斃，油輪6日靠泊基隆港西24碼頭請求處理，但海巡等相關單位認為我國無管轄權，建議代理商循外交途徑請求我國給予司法協助。基隆地檢署今天傍晚，基於人道考量，同意讓遺體移往基隆殯儀館。

基隆地檢署指出，國外的船員在公海死亡，我國並沒有管轄權，原則上應該要送去船籍國或死者國籍地，讓他國來偵辦死因，地檢署並沒有管轄權，但基於人道考量，因船上人員表示無冰櫃，同意可以把遺體多置到基隆殯儀館冰存。但仍無管轄區相驗，等待外交系統是否同意協助。

據指出，浩洋輪船上有16人，14名緬甸籍船員、2名大陸船員，5日凌晨以船上有船員生病為由，向基隆港務公司申請緊急進港，6日下午靠泊基隆港西24碼頭，消防救護人員登船救助才發現一名緬甸籍船員（52歲）早已死亡，因怕遺體腐爛，只能用乾冰處理，但天氣炎熱已發臭。

基隆海巡隊指出，7日接獲巡防區轉118通報，經查該船為外國籍、死者為外國籍，事發地點為公海非本國領海，雖目前停靠基隆港但我國無管轄權，已轉知代理行請其循外交途徑請求我國給予司法協助。

基隆第一海巡隊第三組主任陳永昌說，依據國際海洋法，有管轄權為船籍國（蒙古）或死者所屬國家（緬甸），若需本國協助死者相驗應由船籍國或死者之國家向本國提出請求。如經基隆地檢署同意後指揮後，就會派員前往協助相驗，但目前尚未接獲通知。

油輪6日靠泊基隆港西岸碼頭請求處理，但海巡等相關單位認為我國無管轄權。記者游明煌...
油輪6日靠泊基隆港西岸碼頭請求處理，但海巡等相關單位認為我國無管轄權。記者游明煌／攝影
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基隆港緬甸海巡
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