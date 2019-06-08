親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

聯合國氣象大會突遭取消資格 彭啟明：政治打壓

墜網路愛情陷阱 6旬婦女險失金

2019-06-08 16:44中央社 新竹縣8日電

新竹縣6旬已婚婦女5日到銀行匯款1000美元，要給網路認識的外國男友，經警方勸說阻止。警方今天表示，這是常見假交友、真詐騙，網路交友陷阱多，民眾切勿上當。

新竹縣警察局竹北分局今天受訪表示，這名6旬婦人日前透過網路認識一名自稱在土耳其擔任軍醫的外國男子，兩人很聊得來，已互稱男、女朋友，也決定要攜手共度餘生。

警方說，婦人接獲男子的訊息，因近期想買機票來台相聚，卻一時無法湊出機票錢，要婦人匯款1000美元，供他購買機票。隨後，婦人5日到銀行匯款給他，但銀行人員察覺有異，告知婦人為詐騙，婦人堅信，「男子不可能騙她」，行員勸阻無效，通知警方協助勸說，才成功阻止婦人匯款。

警方表示，婦人因與丈夫感情生變，用網路交友認識外國男子取暖，想不到卻碰上詐騙，傷心不已。不過，類似的詐騙手法常見，詐騙集團透過網路交友模式，密集聯繫、與關心被害人，讓被害人卸下心房，在網路展開交往，進而取信對方。

竹北分局提醒，婦人遇到的事件，是常見的「假交友、真詐騙」手法，呼籲民眾遇到疑似詐騙案件，請撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，或是上警政署165全民防騙網查詢是否有類似手法，以免上當受騙。

詐騙集團機票新竹
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

又是假軍官詐騙！婦戰地美軍夢一場空 驚險保住身家財

2019-06-08 14:04

男大生打工下班途中被撞死 家屬上網PO文求行車紀錄

2019-06-08 13:59

轉角遇真愛？婦人遭詐急匯款 警方及時勸阻

2019-06-08 13:59

影／三寶大媽停車技術差 擦撞完辯稱：對方車沒事阿

2019-06-08 13:21

警員酒後斷片醉倒 酒測值逾1毫克

2019-06-08 16:25

酒駕車禍夫妻一死一重傷留3幼兒 禮儀師PO文討公道

2019-06-08 12:41

陸漁船逼太近撞壞我漁船 海巡馳援當公道伯才賠錢

2019-06-08 09:10

8旬失智翁騎車迷途逆向5小時 霹靂警護送回家

2019-06-08 01:27

遊客不顧禁令 闖慕谷慕魚戲水溺斃

2019-06-08 00:55

影／龍洞外海發現男浮屍 海巡隊打撈上岸待指認

2019-06-07 18:04

男子半夜謊報119有人槍傷 讓警消白忙一場氣炸

2019-06-07 17:03

瀑布下玩水遭落石砸傷 有遊客懷疑是獼猴丟的

2019-06-07 15:50

醉男攔計程車卻斷片昏睡 酒一醒他驚嚇：怎麼在這裡

2019-06-07 15:36

影／疑酒駕車子直撞入早餐店 門面全毀嚇人

2019-06-07 14:38

連假首日闖花蓮封閉秘境戲水 台北男溺斃

2019-06-07 13:46

失智女子為粽離家 警尋獲返家並贈粽

2019-06-07 12:27

持35公分柴刀公園閒晃 醉漢：採蓮霧啦！

2019-06-07 12:26

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

噁心！金髮胖男直挺「那話兒」 磨擦男大生臀部

2019-06-08 12:57

鳳山醫院偷拍之狼竟是員工 10餘名被害女子春光外洩

2019-06-07 18:20

男大生打工下班途中被撞死 家屬上網PO文求行車紀錄

2019-06-08 13:59

酒駕車禍夫妻一死一重傷留3幼兒 禮儀師PO文討公道

2019-06-08 12:41

台鐵伸狼爪襲胸 癡漢：摸一下又不會怎樣

2019-06-08 11:37

蘋果3D感測供應商參數遭竊 穩懋險損失240億

2019-06-07 22:30

夜唱完睡朋友的男友家 女子醒來時內衣內褲被脫光⋯

2019-06-07 23:12

高齡受刑人漸增 最老86歲性侵犯

2019-06-08 00:08

談分手 男子趁女友熟睡涉指侵挨告 竟SAFE

2019-06-08 03:21

代理商竊參數被逮 穩懋險損失240億元

2019-06-08 00:27

影／龍洞外海發現男浮屍 海巡隊打撈上岸待指認

2019-06-07 18:04

緬甸船工公海暴斃停屍基隆港 我無管轄權難處理

2019-06-08 10:46

漁船違法潛水捕龍蝦再被逮 最高可罰15萬元

2019-06-08 09:21

不滿韓粉酸作假新聞 網紅「長男次男」提告

2019-06-08 10:56

威脅將曖味對話傳給先生 男子嘿咻已婚婦人判刑2年

2019-06-08 09:02

萬國幫大哥「旺仔」逃亡多年遭捕 端午節入獄服刑

2019-06-08 08:09

漢光演習期間帶小三遊日本 少校告岳母爆料敗訴

2019-06-08 01:04

疑酒後把民眾機車騎回家 交警獲不起訴處分

2019-06-07 18:49

已婚婦離家 竟與男子共處一室 綠帽夫怒告

2019-06-08 08:09

警員酒後斷片醉倒 酒測值逾1毫克

2019-06-08 16:25

優勢警力壓制 萬國幫老大跑路多年終落網

2019-06-08 00:51

影／三寶大媽停車技術差 擦撞完辯稱：對方車沒事阿

2019-06-08 13:21

陸漁船逼太近撞壞我漁船 海巡馳援當公道伯才賠錢

2019-06-08 09:10

台三線又傳男子朝路丟花盆 警追捕鳴槍逮人

2019-06-07 18:47

又是假軍官詐騙！婦戰地美軍夢一場空 驚險保住身家財

2019-06-08 14:04

林克穎不引渡回台 法務部研議上訴

2019-06-08 00:38

獄政敬老文化 小獄友「看護」老獄友

2019-06-08 00:21

遊客不顧禁令 闖慕谷慕魚戲水溺斃

2019-06-08 00:55

長期刑犯增 3成多受刑人刑期逾10年

2019-06-08 00:28

小黃司機恍神撞路緣 車身180大翻轉躺斑馬線

2019-06-08 16:50

轉角遇真愛？婦人遭詐急匯款 警方及時勸阻

2019-06-08 13:59

南市水資源中心前員工謊稱可代人找公職 詐148萬被判刑

2019-06-07 17:35

網路有人賣大麻籽油 高市毒防局：別買免觸法

2019-06-08 15:14

毛小孩走失送進警局 員警急中生智找到飼主

2019-06-08 12:34

八年級生燒炭輕生 警從鬼門關前救回

2019-06-08 11:41

8旬失智翁騎車迷途逆向5小時 霹靂警護送回家

2019-06-08 01:27

警誤騎民眾機車返家涉竊盜 獲不起訴處分

2019-06-07 21:01

龍舟賽基隆開跑 中山警結合偵爆犬守護

2019-06-07 20:20

汽車衝進台南安平漁港 女駕駛被救出送醫

2019-06-08 08:13

網友質疑造假、留言「柯屁孩」激怒「長男次男」提告

2019-06-08 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top