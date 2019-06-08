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轉角遇真愛？婦人遭詐急匯款 警方及時勸阻

2019-06-08 13:59聯合報 記者王駿杰╱即時報導

一名60多歲婦人誤信詐騙集團老梗，在網路交友平台上認識一名自稱土耳其軍醫的洋男，雙方相談甚歡，沒多久就互以「未婚夫、婦」相稱，沒多久，洋男就以「匯錢幫買機票」為由，要求婦人匯款1000元美金，小鹿亂撞的婦人信以為真，5日前往銀行匯款，所幸行員與警方及時勸阻，才替婦人保住老本。

警方指出，該名婦人5日上午衝到竹北市華南銀行六家分行，打算匯款1000元美金，行員詢問匯款事由，婦人卻吞吞吐吐，無法解釋清楚，讓行員覺得有異，立刻向警方通報。

員警趕抵，婦人稱款項是要匯給遠在土耳其的洋男「未婚夫」，讓對方買機票用。洋男想來台與她相聚，因身無分文，才提議由婦人匯款，作為購買機票的旅費。

雖然警方、行員不斷向婦人稱「要來台灣沒有錢找你要錢匯款就是詐騙」、「如果你匯款了，對方馬上就會退出跟你聊天」等語，婦人仍堅信她與洋男的相識是真愛，直到員警勸「假如對方誠心要交往，早就自己買機票過來了，還需要妳匯錢?這種人值得交往?」婦人才改變態度，兩顆斗大的淚珠從臉頰滑下。

婦人告訴警方，因為丈夫外遇，夫妻感情生變，她才在網路交友平台結識該名洋男，沒想到竟是詐騙。警方提醒，這是常見的「假交友、真詐騙」詐騙手法，呼籲民眾遇到疑似詐騙案件，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免上當遭詐。

小鹿亂撞的婦人信以為真，5日前往銀行匯款，所幸行員與警方及時勸阻，才替婦人保住老...
小鹿亂撞的婦人信以為真，5日前往銀行匯款，所幸行員與警方及時勸阻，才替婦人保住老本。警方提供
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詐騙集團機票土耳其
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