毛小孩走失送進警局 員警急中生智找到飼主

2019-06-08 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市1名女子抱1隻走失的寵物犬交給警方，要員警協助找失主，由於警方認為「毛小孩是有生命的東西」，不能以遺失物來受理，讓員警頭大。幸好員警急中生智，將寵物犬的照片和特徵貼上臉書，供網友認領，不久失主發現訊息，趕到派出所認領，才讓員警鬆了一口氣。

6月6日晚間10點多，1名陳姓女子抱1隻馬爾濟斯犬，到高雄市警新興分局自強所，說她在愛河邊散步時，發現這隻狗，因為這隻狗帶著狗鍊，她直覺應該是走失的狗，還跑了附近2家動物醫院，但發覺這隻馬爾濟斯沒植晶片，無法查出飼主，才把狗抱到派出所，請警方幫忙找失主。

員警因無法查出飼主，無法視為遺失物來受理報案，又無法代為照顧小狗，相當傷腦筋，只好請陳姓女子先帶回家飼養，幸好陳女也同意暫為照料，員警才暫時放下即時的煩惱。

不過警員蔡明儒也是愛犬一族，自己也養了一隻毛小孩，認為飼主此刻一定很心急，便嘗試上在臉書有關寵物失走的社團，把這隻馬爾濟斯的照片和特徵貼上網，希望飼主認領。警方說，沒一會兒，果然接到陳姓男子來電詢問後，馬上趕到派出所認領寵物犬。