汽車衝進台南安平漁港 女駕駛被救出送醫

2019-06-08 08:13 中央社 台南8日電



一輛汽車今天凌晨衝進台南市安平漁港，駕駛吳姓女子被漁民及時救出，送醫時意識清醒。

台南市消防局凌晨1時42分獲報，一輛汽車從安平林默娘公園處衝進安平漁港，消防人員7分鐘後趕抵現場，年約30歲的吳姓女駕駛已被在港中竹筏上的漁民及時救出。

消防人員指出，吳女被救起後，未說明為何駕車衝進安平漁港，送往成大醫院時，吳女意識清醒。

目擊者已把這起汽車衝進安平漁港PO文在臉書社群的台南爆料公社，引起議論。