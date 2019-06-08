8旬失智翁騎車迷途逆向5小時 霹靂警護送回家

2019-06-08 01:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中報導



八旬的紀姓老翁（中）忘記回家的路，未開大燈又逆向行駛，遭警方攔下關心。 記者林佩均／翻攝 分享 facebook

台中市八旬紀姓老翁騎車外出就醫，忘記返家的路，騎著機車在深夜未開大燈又逆向行駛，遭霹靂特勤警察攔下關心，發現紀翁忘記回家的路，又沒帶手機，驚險逆向騎了五個小時，警方將他帶回派出所，遇上心急如焚欲報警協尋的紀翁兒子，父子倆開心相認，平安返家。

八十四歲紀姓老翁日前傍晚騎車外出看牙醫，返家時天色已昏暗，紀翁騎著機車卻忘記回家的路，沿途逆向又未開大燈，危險駕駛在北屯區文心路快車道上，晚間十點多，引起巡邏的保大特勤中隊員警關注。

員警郭俊沅、蕭勝文發現，紀翁找不到回家的路，已在市區騎車五小時，身上只有一張當晚在潭子加油站的發票，沒有其他證件，警方擔心紀翁體力不支，由郭員騎紀翁機車，巡邏車載紀翁到鄰近的文昌派出所休息。

到達文昌所時，正好遇到因父親深夜未歸、急著到派出所通報協尋的紀翁兒子，兒子一見到老邁父親平安無事，才鬆了一口氣。

紀男指出，父親年事已高，住家就在北屯區北平路附近，距離警方尋獲的文心路約只有一公里，他猜父親應該是因天色昏暗，見周遭街景與白天不同，一直騎機車繞來繞去尋找回家的路，卻誤繞到潭子區，替機車加油後再繞回北屯區文心路，因逆向被警方攔下關心。

紀男說，之前父親曾外出一、兩小時後才返家，沒想到這次父親未帶手機、失聯五個小時，家人都相當擔心夜深出事，所幸警察及時協助尋獲，令他相當感激。

警方呼籲，民眾家中若有失智、聽語障人士或高齡長輩，應加強關懷及照護，不定時幫忙拍照（包含常穿著的衣物、特徵等），隨身攜帶身分證件及愛心手環等，如不慎走失時可供警方辨識、協尋。