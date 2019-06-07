男子半夜謊報119有人槍傷 讓警消白忙一場氣炸

2019-06-07 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投消防局半夜凌晨接獲一名男子打電話到119報案，指稱中寮鄉有人遭傷槍情況危急，要求派遣救護車前往救援，警消隨即分頭出動前往救援，耗時2個多小時搜尋不見傷者，確查才知是一起謊報，讓疲於奔命的警消人員，當場氣炸地表示，民眾的胡亂報案已對救護勤務造成非常大的困擾。

警消人員表示，昨天凌晨0點左右，有人報案說「我跟你說喔、在清水爽文路橋頭轉角那，有二人槍傷，麻煩你們去載一下好嗎？」警方派遣南投市、中寮鄉各一部救護車前往救援，但經過2個多小時的搜尋、查證，卻始終找不到所稱槍傷患者，深夜向當地民眾詢問，也均無下文，再撥打男子提供2個電話電話，則無人接聽。

因報案男子稱槍擊受傷，爽文消防分隊救護車不敢大意，在現場繞了5、6圈，等待長達2個多小時，都沒有發現異常情況，接連訪查附近雜貨店、宮廟，民眾都說沒有報案男子所說情形，才知道是一起謊報，讓出勤人員氣到說不出話來。