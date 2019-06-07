暖心消防員關懷邊緣戶 端午送粽到家

2019-06-07 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市消防局第四大隊圳頂消防分隊小隊長陳彥志，從事消防工作16年，工作勤奮積極外，也十分關注分隊周邊社區內的弱勢邊緣戶，每逢佳節皆會準備民生物資及應景禮品前往拜訪，並深入居家進行消防安全診斷訪視，提醒民眾居家消防安全。

陳彥志表示，過去在朋友鼓勵下踏入消防工作，自己也時常關注社會上的弱勢邊緣戶，有的人因名下繼承房產，無法獲得社會補助，讓他相當心疼，因此每逢佳節，陳會準備禮品及生活必需品探訪邊緣戶，此外也教導自己的孩子儲蓄習慣，有能力也要幫助弱勢，因此孩子存零用錢之餘也會捐助邊緣戶。

端午節到來，今年和大溪區仁文里里長一同前往拜訪社會邊緣戶，除送上民生生物資，以及應景佳節的粽子外，深入居家訪視並檢視診斷消防安全，此外也發放提醒貼紙，由陳彥志耐心向民眾逐一宣導，包括用電、用火等注意事項，將貼紙張貼於顯眼處，以便隨時提醒自己對於居家消防安全品質多一份留心。