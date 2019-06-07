暖心消防員關懷邊緣戶 端午送粽到家
桃園市消防局第四大隊圳頂消防分隊小隊長陳彥志，從事消防工作16年，工作勤奮積極外，也十分關注分隊周邊社區內的弱勢邊緣戶，每逢佳節皆會準備民生物資及應景禮品前往拜訪，並深入居家進行消防安全診斷訪視，提醒民眾居家消防安全。
陳彥志表示，過去在朋友鼓勵下踏入消防工作，自己也時常關注社會上的弱勢邊緣戶，有的人因名下繼承房產，無法獲得社會補助，讓他相當心疼，因此每逢佳節，陳會準備禮品及生活必需品探訪邊緣戶，此外也教導自己的孩子儲蓄習慣，有能力也要幫助弱勢，因此孩子存零用錢之餘也會捐助邊緣戶。
端午節到來，今年和大溪區仁文里里長一同前往拜訪社會邊緣戶，除送上民生生物資，以及應景佳節的粽子外，深入居家訪視並檢視診斷消防安全，此外也發放提醒貼紙，由陳彥志耐心向民眾逐一宣導，包括用電、用火等注意事項，將貼紙張貼於顯眼處，以便隨時提醒自己對於居家消防安全品質多一份留心。
除此之外，為保障民眾住家安全，也檢視民眾家中安裝的住警器，是否安裝正確、功能正常，並教導民眾住警器保養守則，包括「按」測試鈕、「擦」拭保持清潔、必要時更「換」電池等3步驟，期望讓這些需要社會援手的獨居老人、弱勢民眾及單親家庭等，隨時都能感受到來自社會的溫暖。
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