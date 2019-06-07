4名大學生宜蘭登山迷路 消防局救援確認平安

2019-06-07 13:56 中央社 宜蘭7日電



4名就讀淡江大學學生今天上午從礁溪農場出發，預計前往聖母山莊，途中因迷失方向無法下山，消防局獲報立刻派員上山救援，所幸4人目前平安。

宜蘭縣消防局中午11時30分接獲民眾通報，指3女1男共4名就讀淡江大學學生，上午7時30分從礁溪農場後方登山口入山，預計前往聖母山莊當天來回，途中因迷失方向無法下山，目前4人均平安。

消防局獲報後立即派遣礁溪分隊出動人員和車輛，並會同林務局和警方前往救援。