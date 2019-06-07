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老婦車沒電困路中暖心警冒雨協助脫困

2019-06-07 12:57聯合報 記者趙容萱╱即時報導

近日氣候不穩定，經常出現午後雷陣雨，瞬間大雨增加員警工作的辛苦。台中市烏日分局三和派出所今天說，彰化縣芬園鄉76歲林姓老婦人，4日騎電動代步車迷途，大雨中一路由騎到台中市烏日區環河路四段、三榮五路口後沒電，卡在路中央，不知如何是好，還好警員蔡函儒、實務訓練柯柔伊協助帶回派出所，蔡函儒冒雨將故障的電動代步車推回派出所，家屬對於警方義舉十分感謝。

台中市烏日分局三和派出所警員蔡函儒說，4日下午與實務訓練柯柔伊巡邏時，獲報一名老婦人騎乘電動代步車停在環河路四段、三榮五路口，疑似迷路，過往車輛多，十分危險，趕到現場後發現，這名老婦人因為電動代步車沒電，婦人全身已淋濕，不知如何是好。

蔡函儒指出，由於雨天視線不佳，擔心老婦人的安全，先將老婦人先接到巡邏車上避雨，由柯柔伊開車載老婦人返回派出所，並提供熱水及乾淨毛巾，讓老婦人將身體擦乾，避免生病，他則下車在大雨中，將故障的電動代步車徒步數公里推回派出所。

警方查出，迷途的老婦人為76歲林姓老婦人，住彰化縣芬園鄉，疑似外出忘記返家的路，一路由騎電動車到烏日來，騎到電動車沒電，卡在路中間；警員蔡函儒連忙聯繫林婦住居地的派出所，剛好林婦的兒子因為林婦失蹤到當地派出所報案，才知道林婦已由警方協助，帶到在三和派出所休息。

林婦的兒子連忙趕到三和派出所，對於警方協助林婦到所休息，並將電動代步車推回派出所十分感激，表示如果沒有警方將他母親載回派出所休息，雨下這麼大，其母在路中淋雨，後果不堪設想，連連向警方致謝，還特地買咖啡慰勞警方的辛勞。

台中市警方協助76歲婦人（左）脫困，並帶老婦人返回派出所安頓。圖／警方提供
台中市警方協助76歲婦人（左）脫困，並帶老婦人返回派出所安頓。圖／警方提供
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台中市警方協助76歲婦人（左）脫困，並帶老婦人返回派出所安頓。圖／警方提供
台中市警方協助76歲婦人（左）脫困，並帶老婦人返回派出所安頓。圖／警方提供
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警員蔡函儒（紅圈處）冒雨將老婦人故障的電動代步車徒步數公里推回派出所。圖／警方提...
警員蔡函儒（紅圈處）冒雨將老婦人故障的電動代步車徒步數公里推回派出所。圖／警方提供
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