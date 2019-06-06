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管教兒子激動跌倒撞頭 疑引發心臟舊疾送醫回天乏術

2019-06-06 21:39聯合報 記者范榮達╱即時報導

邱姓男子今天下午疑管教兒子課業問題跌倒受傷，送醫回天乏術，警方據報到場調查。記者...
邱姓男子今天下午疑管教兒子課業問題跌倒受傷，送醫回天乏術，警方據報到場調查。記者范榮達／翻攝
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47歲邱姓男子今天下午5點多在苗栗巿住家，管教國中一年級兒子課業問題，一時情緒激動，脚絆到椅子，頭撞到桌角受傷。

警方調查，邱男的太太不久返家，邱男告知身體不適，打消防局救護車送醫不治，全案明天報請檢察官相驗釐清死因。

警方表示，邱男患有慢性疾病，去年還心肌梗塞送醫，他今天下午洗腎返家，管教兒子跌倒，眉間有約2公分撕裂傷，右手肘有輕微擦挫傷，送醫回天乏術。

【中央社 /苗栗縣6日電】

苗栗縣47歲邱姓男子患有心臟病且長期洗腎，今天傍晚疑因管教就讀國一兒子課業，一時激動引發心臟舊疾，邱妻返家發現丈夫身體不適倒地，緊急打119送醫急救仍回天乏術。

苗栗警分局偵查隊副隊長彭明硯指出，家住苗栗市的邱男與越南籍配偶育有一名就讀國一兒子，邱男今天因兒子課業問題進行管教，在管教過程中突然倒地，經送醫急救不治。

警方調查，邱男長期洗腎，去年曾發生心肌梗塞被救回，今天下午從醫院洗腎返家，接獲學校老師反映兒子課業沒寫，待兒子回家後即上前管教，疑似一時情緒激動，腳步又不慎絆到一樓客廳椅子，跌倒在地，呼吸困難，邱妻返家看見丈夫面色慘淡，感覺不對勁，立刻打119求援。

救護人員指出，抵達現場發現邱男倒臥在地，頭部眉間有一處小傷口，已沒有生命跡象，隨即以AED與CPR急救，並把邱男抬上救護車，送往衛福部苗栗醫院急救，但仍宣告不治。

警方指出，死者除了右眉尖有2公分撕裂傷，右手肘有輕微擦挫傷外，並無其他可疑致命傷痕，事後也前往死者家中採證，初步排除家暴致傷及他殺疑慮，懷疑是心肌梗塞喪命，詳細死因有待進一步相驗釐清。

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