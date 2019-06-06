影╱男子開車自撞困在變形車內 消防隊切開車頂救人

2019-06-06 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



1輛轎車今天上午10點半被發現嚴重變形，掉落在苗栗縣124乙縣道南庄鄉田美村永和山水庫進水口附近路旁大水溝，37歲徐姓男子受困在車內，苗栗縣消防局南庄分隊據報，出動人車趕往救援，發現徐男意識清楚，但卡住無法動彈。