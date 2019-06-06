北宜公路傳土石滑落 雙向車道暫時封閉

2019-06-06 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市坪林區北宜公路49.6公里處今天晚間5點左右，傳出因大雨導致土石滑落的意外，所幸並無造成人員傷亡，但因土石大量滑落，目前雙線車道封閉無法通行。