影／快車道驚見老翁身影 用路人驚呼：母湯喔！

2019-06-06 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市78歲賴姓老翁前晚赤腳走在南區美村路快車道上，用路人差點閃避不及，驚呼「阿公母湯喔！（阿公不要這樣）」。警方到場，賴翁失智說不出住所，口中不停飆國罵不願回所內，健康所所長陳舜堯得知老翁還沒用餐，連忙半哄半勸，「來來來！我請你吃飯！」兩塊麵包老翁急忙下肚，警方貼心提供蔬菜汁與礦泉水，就怕老翁噎著。

台中市警局第三分局健康所所長陳舜堯、警員李雲仁前天晚上8點多接獲報案，有一名老翁下半身只穿四角內褲、赤腳走在南區美村路快車道上，後方車輛差點閃避不及，嚇得驚呼，「阿公母湯喔！」

警方到場先將賴翁請到美村路旁，賴翁說不出住所，警方苦勸坐巡邏車回派出所查詢身分，賴翁口中飆國罵不願配合，陳員放軟身段詢問老翁，「吃飯了沒？」老翁搖頭說，「沒有」，陳半哄半勸說，「來來來！我請你吃飯啦！」順利將賴翁載回所內。

李員自掏腰包到超商採買2個麵包、蔬果汁與礦泉水，賴翁第一個麵包三兩口就吃完，李員連忙拆開第二個麵包，並提醒，「喝點水，不要噎著了！」兩個麵包賴翁一下子就吃完。