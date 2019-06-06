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桃園觀音挖土機翻覆 45歲司機受困

2019-06-06 15:23聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市觀音區中山路一段某工廠內，今天下午傳出有挖土機施作時發生翻覆，挖土機司機受困車內，桃園市消防局獲報後，立即派員前往救援，並於下午2點34分由觀音分隊救護車，將受傷駕駛送往林口長庚醫院。

桃園市消防局表示，下午1點56分獲報後，出動3車6人前往搶救，發現挖土機翻覆方向剛好壓住45歲挖土機司機，使其無法及時脫困，現場透過吊車吊掛，將挖土機拉起後，司機意識清醒，但腿部粉碎性骨折，緊急將司機送醫。

桃園市觀音區中山路一段某工廠內，挖土機施作時發生翻覆，挖土機司機受困車內，目前由...
桃園市觀音區中山路一段某工廠內，挖土機施作時發生翻覆，挖土機司機受困車內，目前由消防隊協助送往長庚救治。圖／消防局提供
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救護車林口骨折
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