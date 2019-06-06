老翁倒臥田中央 皮膚曬傷、送醫無礙

2019-06-06 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市賴姓老翁昨天晚間倒臥在田間，路人發現趕緊聯絡119，嘉義市消防局救災救護指揮科立即派遣德安分隊救護車出勤前往救護，賴姓疑似因倒臥多時，皮膚因太陽曝曬而產生的曬傷及水泡情形，救護員緊急處置並送醫治療。

嘉義市消防局表示，救護人員昨晚由患者孫子引導入田中央，賴姓老公（82歲）全身泥污，並有一名路人陪同在側。民眾表示，老翁倒臥田間，趕緊通知患者孫子並通報119請求協助，並陪伴在側等待救護人員。

救護人員到達現場後，立即前往田中央對傷者進行初步評估，發現傷者意識昏迷對痛有反應，呼吸有鼾音，身上無明顯外傷，並疑似因倒臥多時，皮膚因太陽曝曬而產生的曬傷及水泡情形。救護人員立即暢通患者呼吸道，給予鼻咽；並量測血糖、持續監測生命徵象，搬運過程中，因田中道路狹小，救護人員為盡速將患者送醫而踩踏於泥濘中，成功將患者緊急後送往嘉義榮民醫院續做診治。