失業男落水被尋獲 同一地點又有女子欲尋短

2019-06-06 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市麻豆區28歲男子疑似從麻善大橋落水失蹤，台南麻豆消防及救難人員經過一天搜救，今天上午11點多發現男子遺體已經死亡，通知家屬指認無誤；今天清晨3點多，又有一名中年女子在麻善大橋上欲尋短，被經過的4名男子搶救下來，警消人員護送回家並交付給家人，也勸女子要珍惜生命，沒有過不去的難關。

據指出，麻豆區 28歲男子失業一個多月，平日少與人互動，都在網咖活動，失蹤前一晚突打電話給爸媽說「對不起」，就音訊全無，家人心急如焚，昨天清晨4點多，有人在麻善大橋人行道上發現遺留1輛腳踏車、手機、衣服外套、零食和拖鞋，家屬到場確認是其兒子的物品。麻豆消防分隊動員警義消進行搜救，今天中午11點多發現溺者，經家屬指認無誤。

今天清晨3點多，有民眾報案，男子溺水的同一地點，又有一名40多歲女子疑似因經濟問題欲尋短，剛好有4名男子路過，合力將女子搶救下來，麻豆消防分隊長廖鼎均和派出所員警趕往勸導，將女子送回家，希望家人多關懷她的狀況，必要時也可以向台南市衛生局尋求協助。

警消指出，麻善大橋目前在橋引道兩側設有監視器，易出事的橋段中間則立有「珍愛生命 退一步海闊天空」的標語，已申請在橋上也裝監視器，但最重要的還是民眾要有能尊重珍惜自己的生命，不要造成遺憾，讓家人傷心。

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