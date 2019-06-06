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中市警大手筆送35台交大重機模型 破千留言灌爆TCPB

2019-06-06 11:34聯合報 記者林佩均╱即時報導

TCPB局長室粉絲限定交大重型機車模型活動，早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留...
TCPB局長室粉絲限定交大重型機車模型活動，早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留言。圖／擷取自「TCPB局長室」
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615警察節將近，台中市警局TCPB臉書粉絲團今早推出「TCPB局長室粉絲限定-交大重型機車模型」，重機模型與包裝盒都是廠商客製化，限量提供35份，不到1小時引爆網友破千按讚，有爆笑留言：「什麼！？抽30台重型機車，這裡有人在詐騙！快報警！」，更多人藉此機會向警察道感謝，「你可能曾經懷疑自己的決定是不是對的…你不是孤單的。你要相信社會還是會支持你的。」

台中市警察局表示，6月15日警察節將至，「TCPB局長室」特別與廠商合作，客製化限量35份交大重型機車模型，只要在「TCPB局長室」寫下想對警察說的鼓勵話語，並在粉絲專頁與活動貼文按讚、公開分享貼文，小編將抽出30名幸運粉絲；另5名留言按讚數最高者也能獲獎。

早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留言，不少網友私訊詢問，「請問可以購買嗎？」，市警局表示，這35份交大重型機車模型只送不賣，「想要得到，趕快參加活動抽獎！」

有網友爆笑留言：「什麼？！抽30台重型機車，這裡有人在詐騙！快報警！大家有什麼疑難雜症，總是先想到警察，但好事好像就部會輪到警察了，所以不管什麼時候，看到警察請一起大聲說”加油、辛苦了！”」。

更多網友以文字留言鼓勵：「我知道警察不一定每個都是好人，這幾年負面的新聞不少，但我相信還是有很多人是為了服務人民才選擇這樣的職業，想跟夾縫裡求生存的好心警員說，雖然在這複雜的工作環境裡，你可能曾經懷疑自己的決定是不是對的，也曾受過誘惑而遊走在灰色地帶，但你永遠要相信在你心裡那最深最深僅有的善良，不管遇到危險跟刁難，你只要相信你的決定是可以讓你安心好眠～那就是對你最好的事，你不是孤單的。你要相信社會還是會支持你的。」讓看到留言的員警直呼，「就甘心！」

不少網友向警察家人另類「告白」：「我以我哥是警察為傲，時間不固定的你，你的家人全配合。出勤時，我可以感受到大嫂的擔心。你們真的辛苦了，重點是我真的很想得到機車模型」、「我爸也是警察！能夠了解為何爸爸沒有時間可以陪伴我們的童年，感謝所有警察無私的辛勞付出！謝謝您們！」

TCPB局長室粉絲限定交大重型機車模型活動，早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留...
TCPB局長室粉絲限定交大重型機車模型活動，早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留言。圖／擷取自「TCPB局長室」
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TCPB局長室粉絲限定交大重型機車模型活動，早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留言。圖／擷取自「TCPB局長室」
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TCPB局長室粉絲限定交大重型機車模型活動，早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留言。圖／擷取自「TCPB局長室」
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TCPB局長室粉絲限定交大重型機車模型活動，早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留言。圖／擷取自「TCPB局長室」
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TCPB局長室粉絲限定交大重型機車模型活動，早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留言。圖／擷取自「TCPB局長室」
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TCPB局長室粉絲限定交大重型機車模型活動，早上發文不到1小時，已吸引破千按讚留言。圖／擷取自「TCPB局長室」
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