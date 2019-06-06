台南市觀光鬧區路霸多 南警加強整頓取締

2019-06-06 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市中西區古蹟林立，是知名觀光鬧區，但許多道路遭人占用路面、騎樓營業等違規情形嚴重，甚至影響交通安全，台南市警二分局交通組今天起加強整頓，針對路霸進行取締開單告發，呼籲民眾不要違規以免受罰。

許多民眾反映，有人貪圖方便，在中西區道路旁或是人行道上，堆積、置放、拋擲足以妨礙交通物品，未經許可在道路擺設攤位，造成道路障礙，不利車輛通行，要求警方大力整頓取締。

為維護用路人權益，市警二分局對於所轄古蹟觀光景點，以及健康路、民族路、府前路、青年路、成功路、環河街、樹林街、大福街暨火車站周邊等路段持續加鬧強交通稽查取締整理，以確保用路人行的順暢。

警方表示，常見路霸行為，包括未經許可在道路擺設檳榔攤、玩具、衣物、固定式或以汽機車載運的果菜飲食攤，及超出營業區店面範圍占用騎樓、人行道的商店、汽機修理、洗車等違規行為。部分住戶商家利用各類物品占用停車格位，道路路面堆放砂石、建材、廣告、雜物等。