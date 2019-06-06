雲林鐵皮屋暗夜冒煙失火 消防人員搶救中

2019-06-06 00:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣斗六市武昌路一棟鐵皮屋，稍早11點14分冒出黑煙，屋內也起火燃燒，雲林縣消防局獲報後前往救災，目前無人員受困，消防人員也持續搶救中。

雲林消防局指揮中心指出，現場是棟鐵皮屋建築物1樓冒煙，消防局派遣斗六、公園、六合、莿桐、斗南分隊，共出動11輛救災車輛，出動22消防人力，由小隊長朱培言帶隊前往救災，由第一大隊副大隊長張哲彬指揮搶救。