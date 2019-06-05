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消防車頭離奇彈開 小隊長遭車輾斃 檢：不明原因彈開

2019-06-05 18:54聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

北市光明消防分隊小隊長李耀文，去年10月駕駛消防水箱車驗車，返隊途中車頭突然離奇彈開，重心向前傾，李小隊長衝出擋風玻璃，遭消防車輛輾過身亡。士林地檢署經約半年調查，找來專業教授向家屬解釋，並模擬狀況，事故車頭固定開關及卡榫都在正確位置，但車頭仍因不明原因彈開，全案以相字案簽結。

李耀文去年10月15日上午8點45分，駕駛水箱車到關渡汽車驗車廠驗車，經例行檢查後，以標準作業流程，獨自一人鎖上車頭，9點10分完成驗車，開車返回分隊，行經約5分鐘，在大度路一段煞車等頭燈，但車頭突然向前傾，李衝出擋風玻璃，遭車輪輾壓，車輛失控快穿越路口，自撞路旁止停，李經送醫急救不治身亡。

檢察官委由台灣區汽車修理工業同業公會的黃姓、高姓教授製作鑑定書，客觀判讀車況，認為卡榫等都在正確位置，排除人為疏失。

今年4月底，檢察官找來多位家屬、鑑定教授、光明分隊同仁履勘，現場模擬駕車狀況，並釐清家屬心中疑慮。鑑定人員駕駛沒有鎖緊車頭駕駛車輛，車頭劇烈搖晃，顯示狀況危險，駕駛不可能不知情。

比對案發前的監視器畫面，當水箱車開出車廠的5分鐘內，車頭並沒有明顯晃動，直到在大度路一段，車頭卻離奇掉落。案發後北投警方抵達現場，立即拍下車頭與車身連接的位置，確認卡榫等物件均在正確位置，排除車頭沒扣緊的可能。

檢方指出，水箱車車頭固定位置並無故障或異常，水箱車頭是因不明原因突然彈開，彈開瞬間力量大，還導致支撐車頭的三角形的鐵桿斷裂，但三段式的固定鎖，仍都在正確位置，難認是機械嚴重生鏽或長期未使用，影響機械效能。

北市消防局採購的同期同款13輛水箱車，已屆滿15年使用年限，達到主計處規定可報廢年限，案發當時，除了李小隊長駕駛的水箱車為，還有5輛車在線上服役，且定期檢驗，但案發後，已全部報廢除役。

光明分隊李耀文小隊長，任職消防24年，救災態度積極，去年因公死亡。圖／北市消防局...
光明分隊李耀文小隊長，任職消防24年，救災態度積極，去年因公死亡。圖／北市消防局提供
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消防水車頭因不明原因彈開，同期同款車輛均已報廢。圖／北市消防局提供
消防水車頭因不明原因彈開，同期同款車輛均已報廢。圖／北市消防局提供
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北市檢察官
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