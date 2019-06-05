北市工人墜樓 生命垂危送醫急救

2019-06-05 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



今天下午2時許，台北市大安區忠孝東路4段一處建築物，一名工人在進行外牆施工時，不慎發生墜樓意外，台北市消防局獲報後，派出2輛救護車及4名警消到場處理，但工人已經沒有呼吸心跳，救護人員緊急將傷者送往國泰醫院急救。