逛逢甲無故遭人毆打吐汽水 被害女：鬧人命才能關嗎？

2019-06-05 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市一名網友在臉書社團爆料，今天凌晨與許姓姐妹一行三人，在逢甲商圈麥當勞前遭一名男子無故噴汽水，甚至動手毆打許姓姐妹，造成許姓姐妹被毆傷，案發時，一名美國人見義勇為，前往攔下犯案男子，雙方在場口角時，警方獲報到場，網友指控，警方為何沒有拘留該名涉案男子，詢問後就讓男子離開；台中市第六警分局西屯所表示，全案非現行犯，已依法製作筆錄，依傷害罪嫌函送法辦。

台中市第六警分局西屯所表示，今天凌晨零時許接獲報案，西屯區逢甲路、福星路有打架案件，經查，周姓男子（38歲）在逢甲商圈遇到許姓姐妹（25歲、22歲），周認為兩女瞪他，所以尾隨兩女到逢甲、福星路口麥當勞後，以口含汽水吐在兩名女子身上，還徒手毆打2女各一拳後離開，造成兩女臉部受傷。

台中市第六警分局西屯所表示，因全案非現行犯，所以依法詢問周後，將依傷害罪嫌函送法辦，另外一名見義勇為的美國人也沒有要對周提出任何告訴，依法無權拘留周，因此警詢後，就讓周離開派出所。