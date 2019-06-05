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午後對流旺盛 13縣市大雨特報

影／警帥氣紅藍閃爆肩燈上身 民讚：遠遠就看到閃燈

2019-06-05 16:13聯合報 記者林佩均╱即時報導

警方深夜值勤路檢，最擔心用路人未發現員警造成碰撞，犁記餅店老闆張仕旻得知後霸氣允諾，「交給我！人民保母的安全最重要！」添購600顆具防水功能的紅藍爆閃LED肩燈，昨晚第二警分局員警路檢佩戴，開車民眾稱讚，「遠遠就看到警察身上的閃燈」，配合減速受檢。

警察工作勤務不分日夜，深夜常站在道路口臨檢車輛，過去曾有國道警察、值勤員警在黑夜中執勤被撞的案例，台中市議員、北區義警中隊中隊長陳政顯得知警方深夜值勤潛在風險，聯繫熱心公益的台中市犁記糕餅店犁記事業有限公司老闆張仕旻，張霸氣允諾採買單顆要價460元的紅藍爆閃LED肩燈，一次添購600顆，「人民保母的安全最重要！」

昨晚台中市警局第二分局執行路檢勤務，員警左右肩上佩戴紅藍爆閃LED肩燈值勤，有民眾稱讚，開車遠遠就看到警察身上的閃燈，「真的很醒目」，立即減速配合受檢。警員也說，警察工作安全最重要，爆閃肩燈很亮，讓深夜值勤多了份安全感。

第二分局今天中午在分局六樓禮堂舉辦「捐贈儀式」，分局長高誌良回贈張仕旻「功在警界」匾額，感謝犁記餅店相挺第一線執勤員警的安全。

二分局指出，紅藍閃爆LED肩燈可以夾掛在新款制服肩上、反光背心、胸口、腰帶等處，鳯梨酥大小設計輕巧，LED紅藍光與反光材質，用路人在10多公尺外能清楚辨識員警位置，防水設計讓員警雨天執勤無後顧之憂。

二分局預計本周將新裝備發給各派出所員警、交通分隊、督察組、交通組、保民組等交通稽查單位。

第二分局今天中午在分局六樓禮堂舉辦「捐贈儀式」，分局長高誌良(左三)回贈張仕旻(...
第二分局今天中午在分局六樓禮堂舉辦「捐贈儀式」，分局長高誌良(左三)回贈張仕旻(右五)「功在警界」匾額，感謝犁記餅店相挺第一線執勤員警的安全。圖／台中市警察局第二分局提供
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台中市警局第二分局執行路檢勤務，員警左右肩上佩戴紅藍爆閃LED肩燈值勤，有民眾稱...
台中市警局第二分局執行路檢勤務，員警左右肩上佩戴紅藍爆閃LED肩燈值勤，有民眾稱讚，開車遠遠就看到警察身上的閃燈，「真的很醒目」，立即減速配合受檢。圖／台中市警察局第二分局提供
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台中市警局第二分局執行路檢勤務，員警左右肩上佩戴紅藍爆閃LED肩燈值勤，有民眾稱...
台中市警局第二分局執行路檢勤務，員警左右肩上佩戴紅藍爆閃LED肩燈值勤，有民眾稱讚，開車遠遠就看到警察身上的閃燈，「真的很醒目」，立即減速配合受檢。圖／台中市警察局第二分局提供
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台中市警局第二分局執行路檢勤務，員警左右肩上佩戴紅藍爆閃LED肩燈值勤，有民眾稱...
台中市警局第二分局執行路檢勤務，員警左右肩上佩戴紅藍爆閃LED肩燈值勤，有民眾稱讚，開車遠遠就看到警察身上的閃燈，「真的很醒目」，立即減速配合受檢。圖／台中市警察局第二分局提供
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員警佩戴紅藍爆閃LED肩燈。圖／台中市警察局第二分局提供
員警佩戴紅藍爆閃LED肩燈。圖／台中市警察局第二分局提供
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警察台中市
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