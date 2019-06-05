妙手救護死神都怕 小隊長榮登「花蓮救命王」

2019-06-05 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣消防局救災救護指揮科小隊長彭康祐，榮獲台灣急診醫學會評選為今年「全國十大傑出救護技術員」第一名，從事救災救護工作12年以來，從彭員手中挽救成功的到院前心肺功能停止（OHCA）患者多達近60人，其中無神經學損傷（CPC1）完全康復者更高達11人，優異成績讓他在全國救護精英中脫穎而出，獲得「花蓮救命王」美譽。

現年44歲的彭員是花蓮在地人，有勞安衛背景的他過去曾擔任台積電、聯電等大廠工程師，因兄弟姐妹都在外地打拼，家中老父健康狀況不佳，讓多年在外的他心生返鄉念頭，於96年參加消防警察特考錄取，在花蓮分隊服務5年期間取得高級救護技術員（EMTP）資格，後續調往美崙分隊，去年底升任局本部指揮科小隊長

彭員從事救災救護工作以來救人無數，令他印象最深的是去年0206花蓮地震，他受命擔任雲翠大樓現場初期救護指揮官，當時救難人員挖出一名男子大體交到他手中，還交給他男子隨身手機，運送遺體途中手機突然急響，他想到任何人都盼能得到親友平安的消息，一度猶豫要不要接聽，最後決定告知實情對方崩潰難以接受，再次讓他體會珍惜生命及尊重生命。