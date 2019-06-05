男朝咖啡廳潑漆 地板太滑自己差點跌倒

2019-06-05 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東一間新開的連鎖咖啡廳今天凌晨遭人潑漆，咖啡廳大片玻璃及戶外的桌椅、木製地板到處都是紅色油漆，照片被民眾po上臉書社團「新竹爆料公社」，引起不少網友討論。警方表示，26歲的戴姓男子作案時雖用紙張遮住車牌，但仍被鎖定作案車輛，4小時內破案迅速將人帶回，目前仍在了解犯案動機。

從監視器畫面中可看到戴男騎著機車到咖啡廳旁，一手提著油漆桶，一手從車廂內拿出勺子，翻過圍牆後先蹲在店外的桌椅旁發呆了近10秒，才開始往地上、咖啡廳玻璃潑紅色油漆，戴男還因自己往地上潑的油漆太滑，兩度差點滑倒，用手撐地保持重心，潑完漆後將桶子及勺子留在原地，騎車機車揚長而去。

警方表示，咖啡廳的李姓負責人早上約7點向警方報案，接獲報案後便成立調查小組，雖然戴男頭戴安全帽、用紙張遮蔽車牌，企圖躲避警方查緝，但警方過濾路口、附近店家監視器畫面，追查嫌犯行車軌跡及逃逸路線，鎖定作案車輛後在4小時內破案，上午 11點多在嫌犯家中發現犯案工具並帶回派出所偵辦。

咖啡廳遭潑漆慘狀被民眾po上網，網友紛紛在面底下留言表示路過有看到，「才裝潢好，哭哭」、「案情不單純 會被潑漆一定有什麼原因」，還有人質疑「一定沒交保護費，要不就是欠債」，但也有網友說搞不好是同業競爭。