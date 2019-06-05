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誰掉的剪刀？國道三掉落一袋剪刀 至少8車慘破胎

2019-06-05 14:20聯合報 記者張雅婷╱即時報導

國道三號南下101K至103K間6月3日傍晚因有大量剪刀掉落路面，有多輛車陸續在國道上發生「破胎」，國道警方前往了解後，才發現造成破胎的原因疑為散落地面的一袋剪刀，由於這起意外已造成至少8輛車受損，警方呼籲，雖已調閱CCTV等相關影像查證，通知肇事者到案說明，也請民眾提供當日相關行車影像，提供後續偵辦。

新竹網友在臉書社團《新竹爆料公社》po出幾張輪胎遭刺破的照片表示，6月3日傍晚開車行經國3南下101K至103K處，有大量不明物品掉落，其中一樣凶器是「剪刀柄」，當晚至少有15台車破胎，若有受害車主，可向國道警局竹林分隊報案。

國道公路警察局表示，勤務中心於3日晚間6時48分左右，獲報國道3號南向107.7公里有多車事故，派遣巡邏車前往處理，現場停有8輛車，因輾路面上的剪刀導致車輛受損，後來國道警察竹林分隊又陸續接獲事故報案，警方表示，已調閱CCTV等相關影像查證，掌握可疑車輛將通知肇事者到案說明，也請用路人提供當日相關行車影像，提供警方後續偵辦。

警方表示，車主事後才發現輪胎都破大洞，有的還四輪全遭殃，目前得知8輛車都是行經國道三號南下101到103公里處才遭刺破，警方接獲民眾報案後，在事發現場發現路旁有一袋用白色肥料袋裝的文具，裡面全部是剪刀，而路旁被壓輾斷裂的都是剪刀片，因此警方研判應是剪刀肇禍。

國道三號南下101K至103K間6月3日傍晚因有大量剪刀掉落路面，有多輛車陸續在...
國道三號南下101K至103K間6月3日傍晚因有大量剪刀掉落路面，有多輛車陸續在國道上發生「破胎」。記者張雅婷／翻攝
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國道三號南下101K至103K間6月3日傍晚因有大量剪刀掉落路面，有多輛車陸續在...
國道三號南下101K至103K間6月3日傍晚因有大量剪刀掉落路面，有多輛車陸續在國道上發生「破胎」。記者張雅婷／翻攝
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國道三號南下101K至103K間6月3日傍晚因有大量剪刀掉落路面，有多輛車陸續在國道上發生「破胎」。記者張雅婷／翻攝
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國道三號南下101K至103K間6月3日傍晚因有大量剪刀掉落路面，有多輛車陸續在國道上發生「破胎」。記者張雅婷／翻攝
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國道警察
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