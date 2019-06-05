親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

法西斯前奏？ 讓真相死亡的四種政客話術

充電優化、全螢幕截圖…蘋果發表會沒說的5種iOS13實用新功能

蕉農整地焚燒講不聽 波及百坪工廠保時捷成廢鐵

2019-06-05 13:22聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

北市北投秦姓蕉農，去年7月清晨放火燒菜園裡的芭蕉葉整地，誤認火勢熄滅就騎車離去，但火苗延燒菜園旁的百坪大汽車工廠，火勢一發不可收拾，燒毀保時捷BMW等名車，士林地檢署日前偵查終結，秦遭依公共危險罪嫌起訴。

起訴書指出，去年7月4日秦男清晨6時許騎車到承德路六段一處菜園，焚燒芭蕉葉、雜草、垃圾等物，當日風勢大卻焚燒物品，誤認火苗凡燒殆盡，就騎機車離開現場，但火焰及遭引燃飛散的雜草、垃圾等，卻延燒到菜園旁的有人居住的汽車工廠。

上百坪的汽車工廠維修部門起火燃燒，因工廠內存放油品、輪胎等物，火勢一發不可收拾，熊熊烈火燃燒1小時，黑煙直竄天際，林姓清潔隊員在清掃路面時，發現空中落下煙灰，抬頭赫然發現駭人濃煙，立即報案。

北市消防局派出20多輛各式車輛，及近百名消防員前往救援，現場疏散5名民眾，直到上午7時許撲滅火勢，初步估計工廠燃燒面積約250平方公尺。

這場大火吞噬工廠老闆的6百萬保時捷愛車，消費者待維修的百萬BMW、百萬福斯汽車都遭燒毀，愛車遭燒毀只剩框架，宛如廢鐵，汽車工廠鐵皮屋頂塌陷，老闆估計損失至少千萬元。老闆也指出，曾看多秦男多次燒東西整地，講過數次，但都講不聽。

北市消防局火災原因調查鑑定書指出，起火原因不排除燒雜草垃圾致起火燃燒的可能性。秦姓男子到案後坦承，當日有在菜園燒東西整地，但以為火勢熄滅，就騎車離開。全案依照失火燒燬現有人所在之建築物罪，提起公訴。

北投承德路六段一家汽車工廠傳火警，濃黑煙直竄天際。記者蕭雅娟／翻攝
北投承德路六段一家汽車工廠傳火警，濃黑煙直竄天際。記者蕭雅娟／翻攝
分享
蕉農焚燒整地，火勢竟燒掉隔壁汽車工廠。記者蕭雅娟／翻攝
蕉農焚燒整地，火勢竟燒掉隔壁汽車工廠。記者蕭雅娟／翻攝
分享

北市保時捷BMW
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

台電工人執行檢修作業 疑誤觸高壓電身亡

2019-06-05 12:00

閃黃燈路口要左轉 興大兩女生被撞飛送醫

2019-06-05 11:34

16歲專科女生跑步倒地昏迷 送醫尚未脫險

2019-06-05 13:28

失業男打電話「爸媽對不起」 橋旁留著鞋子和手機

2019-06-05 13:24

因一場車禍 南警查獲詐欺通緝犯

2019-06-05 12:00

5歲孫寧夏夜市走失 警15分後發現他在打彈珠⋯

2019-06-05 11:44

影／男超商暈倒又駕車 自撞1車2電桿後不治

2019-06-05 11:42

男子盜刷他人信用卡30筆 南警循線逮人

2019-06-05 11:42

天太熱男騎車不支摔倒 機車壓身他向警喊救命

2019-06-05 10:23

影／遊覽車自撞石墩 桃園機場車流回堵

2019-06-05 09:53

酒駕女夜闖多納大橋 攝影客1死1重傷

2019-06-05 00:41

花蓮東大門夜市火警 排除人為縱火

2019-06-05 00:03

影／彭佳嶼海域火燒船 船員跳海逃生畫面曝光

2019-06-04 22:38

彭佳嶼火燒船1人嗆傷 海巡隊火速載回基隆港

2019-06-04 22:07

影／海釣船和旺88火燒船 友船趕到救起30人1昏迷

2019-06-04 20:54

影／基隆外海火燒船 傳一人陷入昏迷

2019-06-04 20:15

警察治安責任重 業者宜提升自保力

2019-06-04 19:28

名廟高價購牛樟木刻神尊遭檢舉 送驗竟是大陸貨

2019-06-04 18:08

影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59

國一汐五高架事故 北向過五股轉接道車速將驟降

2019-06-04 15:36

東大門夜市惡火排除縱火 指向攤商打烊「遺留火源」

2019-06-04 15:24

1歲女嬰突「抽蓄翻白眼」父母求助 警幫開道送醫急救

2019-06-04 15:15

國道一號泰山路段4車擦撞 1人輕傷

2019-06-04 15:04

橋上車道拍夜景 遭酒駕女子撞死

2019-06-04 14:38

警員7年前執勤腦中風成植物人 北港警分局長今率隊慰問

2019-06-04 13:34

型男帶刀從警 在金瓜石繼續為弱勢義剪

2019-06-04 13:32

陳建中曾遇氣爆與死神擦肩 今榮獲十大傑出救護技術員

2019-06-04 13:20

迷途羊兒逛大街 警變牧羊人趕得滿頭汗

2019-06-04 13:15

運送豬肉11小時 司機疲勞駕駛撞山壁受困

2019-06-04 12:40

疑染重病萌輕生念頭 七旬老翁國道涵洞自焚亡

2019-06-04 12:12

警消履勘東大門夜市 研判攤商起火成分高

2019-06-04 11:45

聯結車失控卡護欄 趕赴機場廂型車追撞1死6傷

2019-06-04 11:29

賣安毒想賺2000元 他一毛都沒拿到還遭判刑8年

2019-06-04 11:07

賊被抓懺悔「好想當個人」 暖所長立馬替他找到工作

2019-06-04 11:06

象山情侶搶案 無業六旬男遭起訴強盜

2019-06-04 10:42

遭惡男尾隨持BB槍攻擊 北投女國中生臉、胸紅腫就醫

2019-06-04 10:24

高雄警查捕槍械通緝犯遭頑抗 2員警受輕傷

2019-06-04 09:41

盜伐熱區豐山蛟龍溪 淨山清不完山老鼠遺留的垃圾

2019-06-04 09:04

多納大橋酒駕事故釀一死 車禍後仍多有人冒險拍夜景

2019-06-04 08:28
看更多

熱門文章

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

2019-06-04 19:45

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

影／海釣船和旺88火燒船 友船趕到救起30人1昏迷

2019-06-04 20:54

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46

撤違停罰單 法官批檢舉達人侵隱私

2019-06-04 23:58

「我又變成食物了」 牙醫偷吃車友老婆訊息露餡賠30萬

2019-06-04 13:53

帶60瓶甘草止咳藥水赴陸 台灣旅客涉走私毒品被捕

2019-06-04 22:48

影╱吳子嘉北檢偵訊請回 預告檢將傳關鍵王小姐

2019-06-04 20:07

台電工人執行檢修作業 疑誤觸高壓電身亡

2019-06-05 12:00

影／快救人！騎士遭撞卡進公車底 民眾合力抬車搶救

2019-06-04 18:14

影／男超商暈倒又駕車 自撞1車2電桿後不治

2019-06-05 11:42

影／基隆外海火燒船 傳一人陷入昏迷

2019-06-04 20:15

維尼的哀傷...玩對岸遊戲 手滑打錯字帳號遭凍結

2019-06-04 20:50

兩男大生性侵女高中資優生 法官判賠170萬元

2019-06-05 09:31

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

警察治安責任重 業者宜提升自保力

2019-06-04 19:28

年輕男女陳屍摩鐵 新莊警封鎖現場調查

2019-06-05 09:50

影／彭佳嶼海域火燒船 船員跳海逃生畫面曝光

2019-06-04 22:38

影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59

酒駕女夜闖多納大橋 攝影客1死1重傷

2019-06-05 00:41

吳子嘉應訊 促傳王小姐

2019-06-05 00:47

林蔚山掏空大同判8年定讞 今稱病未報到入監

2019-06-05 10:53

6名泰女假觀光真賣淫 基隆「鐵支路」藏春色

2019-06-05 09:47

高雄女子大樓燒炭身亡 承租2男逆轉要賠百萬

2019-06-05 11:05

超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35

館長直播三字經辱罵李婉鈺 遭檢方依公然侮辱罪起訴

2019-06-04 20:41

酒駕連坐罰7月上路 白天罰更重

2019-06-05 00:51

0分改為87分？已婚系主任談不倫戀 逼教授改女學生成績

2019-06-05 11:13

殺父棄屍 死者手臂露車外…被鄰居瞄到

2019-06-05 00:14

影／遊覽車自撞石墩 桃園機場車流回堵

2019-06-05 09:53

王浩宇告這兩人損害賠償 請韓粉：別跟你們老闆一樣…

2019-06-05 12:23

名廟高價購牛樟木刻神尊遭檢舉 送驗竟是大陸貨

2019-06-04 18:08

涉詐貸近10億元 泰山八寶粥第三代董座、特助遭起訴

2019-06-05 10:30

公車老色狼強摸高中妹大腿6分鐘 10萬元和解獲緩刑

2019-06-04 18:34

「麥克風小天王」蘇友謙直播自首吸毒 警詢後請回

2019-06-04 15:03

問路後貼著她的胸部說謝謝 性騷擾慣犯重判6月

2019-06-05 08:23

彭佳嶼火燒船1人嗆傷 海巡隊火速載回基隆港

2019-06-04 22:07

肉圓爸獲妻撤告傷害罪 法官輕判3月徒刑、緩刑2年

2019-06-04 17:26

林蔚山掏空大同 經檢方勸說已搭車前往北所報到

2019-06-05 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top