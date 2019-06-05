蕉農整地焚燒講不聽 波及百坪工廠保時捷成廢鐵

2019-06-05 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市北投秦姓蕉農，去年7月清晨放火燒菜園裡的芭蕉葉整地，誤認火勢熄滅就騎車離去，但火苗延燒菜園旁的百坪大汽車工廠，火勢一發不可收拾，燒毀保時捷、BMW等名車，士林地檢署日前偵查終結，秦遭依公共危險罪嫌起訴。

起訴書指出，去年7月4日秦男清晨6時許騎車到承德路六段一處菜園，焚燒芭蕉葉、雜草、垃圾等物，當日風勢大卻焚燒物品，誤認火苗凡燒殆盡，就騎機車離開現場，但火焰及遭引燃飛散的雜草、垃圾等，卻延燒到菜園旁的有人居住的汽車工廠。

上百坪的汽車工廠維修部門起火燃燒，因工廠內存放油品、輪胎等物，火勢一發不可收拾，熊熊烈火燃燒1小時，黑煙直竄天際，林姓清潔隊員在清掃路面時，發現空中落下煙灰，抬頭赫然發現駭人濃煙，立即報案。

北市消防局派出20多輛各式車輛，及近百名消防員前往救援，現場疏散5名民眾，直到上午7時許撲滅火勢，初步估計工廠燃燒面積約250平方公尺。

這場大火吞噬工廠老闆的6百萬保時捷愛車，消費者待維修的百萬BMW、百萬福斯汽車都遭燒毀，愛車遭燒毀只剩框架，宛如廢鐵，汽車工廠鐵皮屋頂塌陷，老闆估計損失至少千萬元。老闆也指出，曾看多秦男多次燒東西整地，講過數次，但都講不聽。