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暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

台電工人執行檢修作業 疑誤觸高壓電身亡

2019-06-05 12:00聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天獲報，板橋區懷仁街發生一起工安意外，台電台北南區營業處一名作業員進行用電線檢修作業時，不慎誤觸1萬1400伏特的高壓電，當場失去生命跡象，經緊急送醫急救仍宣告不治。

據警方調查，死者為57歲的台電公司台北南區營業處的作業員，今天上午9時許在板橋區懷仁街77巷執行電箱用電線檢修作業時，疑似不慎誤獨1萬1400伏特的高壓電電擊，造成全身25%、3度燒燙傷，右腋下與後背有開放性傷口，經救護車送往板橋亞東醫院急救，至今天上午11時許宣告不治。

新北市板橋區懷仁街發生一起工安意外，台電台北南區營業處一名作業員進行用電線檢修作...
新北市板橋區懷仁街發生一起工安意外，台電台北南區營業處一名作業員進行用電線檢修作業時，不慎誤觸1萬1400伏特的高壓電，當場失去生命跡象，經緊急送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區懷仁街發生一起工安意外，台電台北南區營業處一名作業員進行用電線檢修作...
新北市板橋區懷仁街發生一起工安意外，台電台北南區營業處一名作業員進行用電線檢修作業時，不慎誤觸1萬1400伏特的高壓電，當場失去生命跡象，經緊急送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區懷仁街發生一起工安意外，台電台北南區營業處一名作業員進行用電線檢修作業時，不慎誤觸1萬1400伏特的高壓電，當場失去生命跡象，經緊急送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
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台電工安
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