因應鐵路地下化救災預防 台南消防局人員到瑞士取經
因應台南市海安路地下道搶救、公路車輛翻覆及未來鐵路地下化救災預做防範，台南市政府消防局長李明峯局6月1日至7日，率團拜訪瑞士國際隧道訓練中心，針對車禍救援技巧脫困、捷運與地下建築場所搶救模式及隧道的救援標準作業，進行探討和實務課程訓練。
台南市消防局說，台灣為縮短城鄉之間的距離，近幾十年來公路隧道與鐵路交通運輸均扮演極重要角色，也是人民生活中不可或缺的一部分，但隨著時代進步，為求土地更有效被開發與利用，鐵路地下化與長距離隧道已嚴然成為趨勢，但因屬長距離封閉性區間，一旦發生事故，所產生的煙與熱極可能造成嚴重災害。
消防局李明峯局長率團拜訪瑞士國際隧道訓練中心，了解隧道的救援標準作業，除了針對救援原理與分組進行了解外，亦針對火車隧道狹小空間救援方式、搶救佈線技巧及濃煙搜索進行實務訓練及實際任務演練。
由於瑞士境內擁有各種長度的火車隧道，其中包含全世界最長57公里火車隧道，在救災上有設立火車救援專責隊及專用救援火車，消防局李明峯局長表示，這次訓練除參考相關專業知識結合本局目前救災CCIO架構外，亦加強幕僚群遇類似災害事件如何有效安全管控，並提升消防救災人員災時應變及救援技巧。
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