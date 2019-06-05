因應鐵路地下化救災預防 台南消防局人員到瑞士取經

2019-06-05 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



因應台南市海安路地下道搶救、公路車輛翻覆及未來鐵路地下化救災預做防範，台南市政府消防局長李明峯局6月1日至7日，率團拜訪瑞士國際隧道訓練中心，針對車禍救援技巧脫困、捷運與地下建築場所搶救模式及隧道的救援標準作業，進行探討和實務課程訓練。

台南市消防局說，台灣為縮短城鄉之間的距離，近幾十年來公路隧道與鐵路交通運輸均扮演極重要角色，也是人民生活中不可或缺的一部分，但隨著時代進步，為求土地更有效被開發與利用，鐵路地下化與長距離隧道已嚴然成為趨勢，但因屬長距離封閉性區間，一旦發生事故，所產生的煙與熱極可能造成嚴重災害。

消防局李明峯局長率團拜訪瑞士國際隧道訓練中心，了解隧道的救援標準作業，除了針對救援原理與分組進行了解外，亦針對火車隧道狹小空間救援方式、搶救佈線技巧及濃煙搜索進行實務訓練及實際任務演練。