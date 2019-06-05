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30年未完的任務：一個台灣攝影記者的天安門40天

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

0分改為87分？已婚系主任談不倫戀逼教授改女學生成績

2019-06-05 11:13聯合報 記者林文義╱即時報導

據周刊王報導，國立台灣體育運動大學一名王姓系主任愛上曾為空姐的陳姓女研究生，為了讓陳女順利畢業，竟逼指導教授竄改成績，還曾不請假就帶陳女出國遊玩。

報導指出，王男之前才被傳出偷吃同校女老師，未料又被爆出談不倫師生戀，為了讓缺課5個月的陳女順利畢業，竟逼助理教授竄改分數，從０分改為８７高分。

對此爆料內容，王男僅表示「事涉機密，一切由校方祕書室回應。」校方表示這是王男的私事。

空姐出國體育
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