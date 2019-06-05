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台中大坑眼鏡蛇現蹤 中市府：若人為放生將開罰

2019-06-05 08:56聯合報 記者喻文玟╱即時報導

6月進入蛇類活動高峰期，日前有山友在台中大坑5-1步道目擊長約160公分的「巨無霸」眼鏡蛇，還拍下眼鏡蛇吐信，十分嚇人。台中市長盧秀燕昨表示，最近大坑地區蛇隻出沒增加，造成附近居民及遊客安全疑慮，若是人為刻意放生，將依法開罰，並呼籲民眾積極舉報。

已退休的霧峰警分局小隊長蘇振昌日前台中市北屯大坑5-1號步道登山時，在解說區號牌下，發現一條長約160公分的「巨無霸」眼鏡蛇，身體可能有一個女生的手臂粗，看到人經過時，還挺身吐信，蘇將影片上傳到臉書後，引發討論，有網友擔心是刻意放生，也有網友解釋影片中的眼鏡蛇應該台灣原生種，不需要刻意打擾。

台中市農業局長蔡精強說，蛇類近年多提早活動，6月已進入牠們的活動高峰期，大坑蛇出沒是夏季正常野生動物自然行為，目前尚無接獲民眾檢舉此區域有不當放生的案件。

蔡精強補充說明，｢台中市放生保育自治條例｣民國101年10月22日公布施行以來，目前尚無開罰案件；依條例第9條規定，任何人未經申請許可的放生行為，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。盧秀燕也提醒，民眾若要放生，需向農業局申請程序，並符合「台中市放生保育自治條例」才准予放生。

農業局表示，今年放生申請案件截至目前共6件，其中1件是中華民國魚類學會申請放生野生動物「鱸鰻」100隻，地點在筏子溪；另5件是宗教團體申請魚苗放流。

農業局統計至5月底為止，捕蜂捉蛇的通報1305件，今年3月起委託廠商捕蛇至4月底捕獲559條，包括臭青公、眼鏡蛇、黑眉錦蛇；去年同期消防局蛇類案件通報量3月份205件、4月份668件。民眾若發現蛇類在民宅、學校，應撥打119請專業人員到場處理。

台中市北屯大坑登山步道近來出現一條巨無霸的眼鏡蛇，退休刑警發布到臉書，引發討論。...
台中市北屯大坑登山步道近來出現一條巨無霸的眼鏡蛇，退休刑警發布到臉書，引發討論。圖／蘇振昌提供
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台中市長盧秀燕昨天在市政會議說，大坑地區蛇隻出沒增加，若是人為刻意放生依法開罰，...
台中市長盧秀燕昨天在市政會議說，大坑地區蛇隻出沒增加，若是人為刻意放生依法開罰，農業局委託廠商捕蛇，截至4月底捕捉約559條。圖／台中市農業局提供
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台中市長盧秀燕昨天在市政會議說，大坑地區蛇隻出沒增加，若是人為刻意放生依法開罰，...
台中市長盧秀燕昨天在市政會議說，大坑地區蛇隻出沒增加，若是人為刻意放生依法開罰，農業局委託廠商捕蛇，截至4月底捕捉約559條。圖／台中市農業局提供
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放生眼鏡蛇台中市
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