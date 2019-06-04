影／基隆外海火燒船 傳一人陷入昏迷

2019-06-04 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今天晚上基隆外海有火燒船，也在外海作業的船長林新永說，他看到該船7點10多分起火，冒出濃濃黑煙，已請基隆海巡隊前往救援，該船是海釣船，人員都被救起，但傳出有一人陷入昏迷。