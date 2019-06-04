親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

異性戀的同性婚姻 你可以想像嗎？

影／基隆外海火燒船 傳一人陷入昏迷

2019-06-04 20:15聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今天晚上基隆外海有火燒船，也在外海作業的船長林新永說，他看到該船7點10多分起火，冒出濃濃黑煙，已請基隆海巡隊前往救援，該船是海釣船，人員都被救起，但傳出有一人陷入昏迷。

基隆海巡隊證實，有接到報案，已經有派3艇過去，附近有友船在旁救援，人數確認中，巡防艇還沒有到現場。

基隆外海有火燒船，基隆海巡隊派3艇前往救援。圖／林新永提供
基隆外海有火燒船，基隆海巡隊派3艇前往救援。圖／林新永提供
分享

基隆海巡海釣船
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

影／海釣船和旺88火燒船 友船趕到救起30人1昏迷

2019-06-04 20:54

社會治安太沉重 警察是免費保全爭議聲音起

2019-06-04 19:28

影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59

國一汐五高架事故 北向過五股轉接道車速將驟降

2019-06-04 15:36

東大門夜市惡火排除縱火 指向攤商打烊「遺留火源」

2019-06-04 15:24

1歲女嬰突「抽蓄翻白眼」父母求助 警幫開道送醫急救

2019-06-04 15:15

國道一號泰山路段4車擦撞 1人輕傷

2019-06-04 15:04

橋上車道拍夜景 遭酒駕女子撞死

2019-06-04 14:38

警員7年前執勤腦中風成植物人 北港警分局長今率隊慰問

2019-06-04 13:34

型男帶刀從警 在金瓜石繼續為弱勢義剪

2019-06-04 13:32

陳建中曾遇氣爆與死神擦肩 今榮獲十大傑出救護技術員

2019-06-04 13:20

迷途羊兒逛大街 警變牧羊人趕得滿頭汗

2019-06-04 13:15

運送豬肉11小時 司機疲勞駕駛撞山壁受困

2019-06-04 12:40

疑染重病萌輕生念頭 七旬老翁國道涵洞自焚亡

2019-06-04 12:12

警消履勘東大門夜市 研判攤商起火成分高

2019-06-04 11:45

賣安毒想賺2000元 他一毛都沒拿到還遭判刑8年

2019-06-04 11:07

賊被抓懺悔「好想當個人」 暖所長立馬替他找到工作

2019-06-04 11:06

象山情侶搶案 無業六旬男遭起訴強盜

2019-06-04 10:42

遭惡男尾隨持BB槍攻擊 北投女國中生臉、胸紅腫就醫

2019-06-04 10:24

高雄警查捕槍械通緝犯遭頑抗 2員警受輕傷

2019-06-04 09:41

盜伐熱區豐山蛟龍溪 淨山清不完山老鼠遺留的垃圾

2019-06-04 09:04

多納大橋酒駕事故釀一死 車禍後仍多有人冒險拍夜景

2019-06-04 08:28

小客車與聯結車相撞 國一車禍6人輕重傷 1當場死亡

2019-06-04 07:00

臉書罵人 和解金一半捐公益

2019-06-04 00:14

守護懷孕少女 珍珠媽媽別怕「有問題來高雄」

2019-06-03 23:46

佛心OL撿到5萬未求報酬 正妹店長請喝杯飲料

2019-06-03 21:40

嘉義市湖子內路與民生南路口 兩機車騎士擦撞受傷

2019-06-03 21:20

台中向上路大下坡路段3車追撞 1女駕駛受傷

2019-06-03 20:24

帶毒品遭盤查 他企圖蒙混仍失敗遭逮

2019-06-03 19:24

男騎機車掉水溝 消防人員救起時已無生命跡象

2019-06-03 17:56

男子父中風癱瘓母突過世 暖警協助募款救援

2019-06-03 16:27

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

逆子弒父3天後棄屍放水流 父曾預告「不是父死即子亡」

2019-06-04 09:08

小客車與聯結車相撞 國一車禍6人輕重傷 1當場死亡

2019-06-04 07:00

為拍夜景駐足多納大橋？ 女子酒駕撞兩男重傷

2019-06-04 00:10

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

炒飯裝到餐盒炸裂+水煮蛋只賣50元 網驚：老闆菩薩轉世嗎

2019-06-04 11:13

聯結車失控卡護欄 趕赴機場廂型車追撞1死6傷

2019-06-04 11:29

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

2019-06-04 19:45

「我又變成食物了」 牙醫偷吃車友老婆訊息露餡賠30萬

2019-06-04 13:53

型男帶刀從警 在金瓜石繼續為弱勢義剪

2019-06-04 13:32

多納大橋酒駕事故釀一死 車禍後仍多有人冒險拍夜景

2019-06-04 08:28

自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46

遭指涉花錢找楊秋興當「門神」 林義守怒告網友

2019-06-04 12:08

感受很差該投訴嗎？ 他拍員警「躲」樹下取締引論戰

2019-06-04 10:02

性幻想摸飲料外送女臀部 倒楣的她被摸還挨拳

2019-06-03 22:38

罕見！檢遭彈劾 職務法庭未懲戒

2019-06-03 23:49

影╱新竹逆子弒父案 鄰居：平時死者不讓兒子騎車或開車

2019-06-04 11:05

影／快救人！騎士遭撞卡進公車底 民眾合力抬車搶救

2019-06-04 18:14

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

畢旅遭拍裸照 校方開性平會

2019-06-03 23:23

少女突被大叔碰觸脫口「五字經」 惹惱對方被抓傷

2019-06-04 07:50

冷眼集／檢沒事 警扛責 如此司法能服眾？

2019-06-04 00:04

新竹逆子弒父狠砍20刀 吸毒坐牢4個月前才出獄

2019-06-04 12:42

佛心OL撿到5萬未求報酬 正妹店長請喝杯飲料

2019-06-03 21:40

「麥克風小天王」蘇友謙 上午直播自稱拉K到警所自首

2019-06-04 10:14

吳子嘉北檢偵訊請回 預告檢將傳關鍵王小姐

2019-06-04 20:07

遭惡男尾隨持BB槍攻擊 北投女國中生臉、胸紅腫就醫

2019-06-04 10:24

影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59

55個粉團賣名牌…假的！

2019-06-04 00:15

尾隨女童進電梯猛舔腳趾 噁男辯女童腳髒為她清潔

2019-06-04 12:51

提供詐團帳戶月入18K 女辯是薪資法官回她兩字

2019-06-04 09:50

高雄警查捕槍械通緝犯遭頑抗 2員警受輕傷

2019-06-04 09:41

嘉義市湖子內路與民生南路口 兩機車騎士擦撞受傷

2019-06-03 21:20

超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35

陳建中曾遇氣爆與死神擦肩 今榮獲十大傑出救護技術員

2019-06-04 13:20

影／男友身亡 接手販毒網路鄭姓女子落網

2019-06-04 11:52

「蘆竹王陽明」公然侮辱被起訴 妨害風化不起訴

2019-06-04 11:27

社會治安太沉重 警察是免費保全爭議聲音起

2019-06-04 19:28

警消履勘東大門夜市 研判攤商起火成分高

2019-06-04 11:45

守護懷孕少女 珍珠媽媽別怕「有問題來高雄」

2019-06-03 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top