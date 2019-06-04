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影／屏東車站前騎士遭公車撞擊 路過民眾合力抬車

2019-06-04 18:14聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東車站前方今日下午6點，一輛屏東客運右轉時，疑似因視線死角撞到機車騎士，被撞騎士腿部受傷暫無大礙，然而機車卻卡在公車底部，路過民眾見狀，紛紛上前合力抬車，試圖將機車拖出，而目前警消已接獲通報，正前往救護並疏導路口車流。

屏東車站前方今日下午6點，一輛屏東客運右轉時撞倒機車騎士，騎士輕傷，機車卻卡在公...
屏東車站前方今日下午6點，一輛屏東客運右轉時撞倒機車騎士，騎士輕傷，機車卻卡在公車底部，路過民眾見狀，紛紛上前合力抬車，試圖將人救出。圖／讀者提供
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