影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市張姓鎖店會計騎機車去匯款給廠商途中，從外套口袋掉出6000元，開車在她後方的周姓男子發現停車，和其他路過民眾撿起錢送交警方處理。基隆警三分局碇內派出所警員江柏翰調閱監視器畫面，看到張女去過郵局，打電話去詢問，剛好張女也回郵局「找錢」，她原本不抱希望，最後6000元失而復得，覺得很開心。

警方今天表示，張姓女子昨天下午騎機車離開公司，先到郵局，再去基隆一信匯款。她騎車經過源遠路時，不知放在外套口袋的6000元掉落路面。

當時開車在張女後方的周姓男子，看到錢從她的口袋掉落出來，隨即把車停在路邊。此時也有其他路人看見路面有千元大鈔，幫忙撿錢。因為張女已不知去向，最後由周男送到碇內派出所報案。

江柏翰受理報案後，根據周男描述調閱源遠路沿線監視器，找到張女遺落6000元畫面，並一路追查得知她先到郵局，再去基隆一信。江柏翰打電話聯絡兩處金融機構詢問失主身分，巧的是打電話到郵局時，張女剛好返回郵局，詢問郵局人員是否有人撿到現金？順利把錢還給她。