親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不是大腸癌擴散 白冰冰揭賀一航真正死因

六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

國道一號泰山路段4車擦撞 1人輕傷

2019-06-04 15:04聯合報 記者林昭彰╱即時報導

國道一號北向34公里約新北市泰山路段的外側下匝道處，下午2時許發生4輛小貨車擦撞事故，其中1輛側翻，貨品掉落滿地，造成該路段5線車道當中，2線車道通行受到影響，所幸只有1名年約30歲的男性司機，手指頭被玻璃割傷，意識清醒送往林口長庚醫院包紮；路況稍後即已排除恢復順暢。

國道一號北向34公里稍早發生４車擦撞事故，貨品掉落滿地，幸好只有１人輕傷。記者林...
國道一號北向34公里稍早發生４車擦撞事故，貨品掉落滿地，幸好只有１人輕傷。記者林昭彰／翻攝
分享
國道一號北向34公里稍早發生４車擦撞事故，貨品掉落滿地，幸好只有１人輕傷。記者林...
國道一號北向34公里稍早發生４車擦撞事故，貨品掉落滿地，幸好只有１人輕傷。記者林昭彰／翻攝
分享
國道一號北向34公里稍早發生４車擦撞事故，貨品掉落滿地，幸好只有１人輕傷。記者林...
國道一號北向34公里稍早發生４車擦撞事故，貨品掉落滿地，幸好只有１人輕傷。記者林昭彰／翻攝
分享
國道一號北向34公里稍早發生４車擦撞事故，貨品掉落滿地，幸好只有１人輕傷。記者林...
國道一號北向34公里稍早發生４車擦撞事故，貨品掉落滿地，幸好只有１人輕傷。記者林昭彰／翻攝
分享

里約國道
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

1歲女嬰突「抽蓄翻白眼」父母求助 警幫開道送醫急救

2019-06-04 15:15

東大門夜市惡火排除縱火 指向攤商打烊「遺留火源」

2019-06-04 15:24

台南端午連假 警方預估安平車流量達高峰

2019-06-04 16:21

影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59

國一汐五高架事故 北向過五股轉接道車速將驟降

2019-06-04 15:36

橋上車道拍夜景 遭酒駕女子撞死

2019-06-04 14:38

警員7年前執勤腦中風成植物人 北港警分局長今率隊慰問

2019-06-04 13:34

型男帶刀從警 在金瓜石繼續為弱勢義剪

2019-06-04 13:32

陳建中曾遇氣爆與死神擦肩 今榮獲十大傑出救護技術員

2019-06-04 13:20

迷途羊兒逛大街 警變牧羊人趕得滿頭汗

2019-06-04 13:15

運送豬肉11小時 司機疲勞駕駛撞山壁受困

2019-06-04 12:40

疑染重病萌輕生念頭 七旬老翁國道涵洞自焚亡

2019-06-04 12:12

警消履勘東大門夜市 研判攤商起火成分高

2019-06-04 11:45

賣安毒想賺2000元 他一毛都沒拿到還遭判刑8年

2019-06-04 11:07

賊被抓懺悔「好想當個人」 暖所長立馬替他找到工作

2019-06-04 11:06

象山情侶搶案 無業六旬男遭起訴強盜

2019-06-04 10:42

遭惡男尾隨持BB槍攻擊 北投女國中生臉、胸紅腫就醫

2019-06-04 10:24

高雄警查捕槍械通緝犯遭頑抗 2員警受輕傷

2019-06-04 09:41

盜伐熱區豐山蛟龍溪 淨山清不完山老鼠遺留的垃圾

2019-06-04 09:04

多納大橋酒駕事故釀一死 車禍後仍多有人冒險拍夜景

2019-06-04 08:28

小客車與聯結車相撞 國一車禍6人輕重傷 1當場死亡

2019-06-04 07:00

臉書罵人 和解金一半捐公益

2019-06-04 00:14

守護懷孕少女 珍珠媽媽別怕「有問題來高雄」

2019-06-03 23:46

佛心OL撿到5萬未求報酬 正妹店長請喝杯飲料

2019-06-03 21:40

嘉義市湖子內路與民生南路口 兩機車騎士擦撞受傷

2019-06-03 21:20

台中向上路大下坡路段3車追撞 1女駕駛受傷

2019-06-03 20:24

帶毒品遭盤查 他企圖蒙混仍失敗遭逮

2019-06-03 19:24

男騎機車掉水溝 消防人員救起時已無生命跡象

2019-06-03 17:56

男子父中風癱瘓母突過世 暖警協助募款救援

2019-06-03 16:27

女嬰昏迷 樹林警車火速鳴笛護送就醫

2019-06-03 14:44

超商店員心臟病發？警察撬門急救援 他說睡著了

2019-06-03 14:14

八年級生載兩妹子酒駕自撞電線桿 三人受傷送醫

2019-06-03 13:43

迷途老婦呆坐路旁 熱心警助她回家

2019-06-03 13:10

東大門夜市暗夜大火 警消追起火原因

2019-06-03 12:48

竹山老翁上山採筍未歸 救難人員抵達已屍僵死亡

2019-06-03 12:21

孕婦羊水破就醫遇塞車 警車鳴笛開道順利生產

2019-06-03 12:15

花蓮東大門夜市32攤燒毀 縣府力拚端午節前恢復

2019-06-03 11:46

深夜迷路導航帶她駛入田裡 2暖警出現神救援

2019-06-03 11:28

青春專案起跑 大頭警察現身防制兒少染毒色

2019-06-03 11:28
看更多

熱門文章

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

2019-06-03 16:35

逆子弒父3天後棄屍放水流 父曾預告「不是父死即子亡」

2019-06-04 09:08

小客車與聯結車相撞 國一車禍6人輕重傷 1當場死亡

2019-06-04 07:00

為拍夜景駐足多納大橋？ 女子酒駕撞兩男重傷

2019-06-04 00:10

哥車禍身亡 弟詐領國賠不成還騙父親1億

2019-06-03 20:16

炒飯裝到餐盒炸裂+水煮蛋只賣50元 網驚：老闆菩薩轉世嗎

2019-06-04 11:13

聯結車失控卡護欄 趕赴機場廂型車追撞1死6傷

2019-06-04 11:29

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

男騎機車掉水溝 消防人員救起時已無生命跡象

2019-06-03 17:56

多納大橋酒駕事故釀一死 車禍後仍多有人冒險拍夜景

2019-06-04 08:28

「我又變成食物了」 牙醫偷吃車友老婆訊息露餡賠30萬

2019-06-04 13:53

藥腳買毒品質不佳又被捕 咬出藥頭陪葬

2019-06-03 18:14

感受很差該投訴嗎？ 他拍員警「躲」樹下取締引論戰

2019-06-04 10:02

性幻想摸飲料外送女臀部 倒楣的她被摸還挨拳

2019-06-03 22:38

遭指涉花錢找楊秋興當「門神」 林義守怒告網友

2019-06-04 12:08

型男帶刀從警 在金瓜石繼續為弱勢義剪

2019-06-04 13:32

罕見！檢遭彈劾 職務法庭未懲戒

2019-06-03 23:49

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

7歲女童爆被性侵沒人信 裝監視器後「真的抓到了」

2019-06-03 19:23

畢旅遭拍裸照 校方開性平會

2019-06-03 23:23

少女突被大叔碰觸脫口「五字經」 惹惱對方被抓傷

2019-06-04 07:50

弟弟被控偷點數蒙冤自殺 胞姊斥：劣檢逃不過天譴

2019-06-03 20:15

佛心OL撿到5萬未求報酬 正妹店長請喝杯飲料

2019-06-03 21:40

新竹逆子弒父案 鄰居：平時死者不讓兒子騎車或開車

2019-06-04 11:05

冷眼集／檢沒事 警扛責 如此司法能服眾？

2019-06-04 00:04

職務法庭判不受懲戒 詹騏瑋：對檢察職務仍全力以赴

2019-06-03 16:58

替女生掀衣或大腿擦藥性騷擾 羽球教練不起訴要行政罰

2019-06-03 18:45

「麥克風小天王」蘇友謙 上午直播自稱拉K到警所自首

2019-06-04 10:14

新竹逆子弒父狠砍20刀 吸毒坐牢4個月前才出獄

2019-06-04 12:42

55個粉團賣名牌…假的！

2019-06-04 00:15

遭惡男尾隨持BB槍攻擊 北投女國中生臉、胸紅腫就醫

2019-06-04 10:24

嘉義市湖子內路與民生南路口 兩機車騎士擦撞受傷

2019-06-03 21:20

提供詐團帳戶月入18K 女辯是薪資法官回她兩字

2019-06-04 09:50

尾隨女童進電梯猛舔腳趾 噁男辯女童腳髒為她清潔

2019-06-04 12:51

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

「蘆竹王陽明」公然侮辱被起訴 妨害風化不起訴

2019-06-04 11:27

守護懷孕少女 珍珠媽媽別怕「有問題來高雄」

2019-06-03 23:46

高雄警查捕槍械通緝犯遭頑抗 2員警受輕傷

2019-06-04 09:41

影／男友身亡 接手販毒網路鄭姓女子落網

2019-06-04 11:52

黑幫尋仇連開3槍擊中手臂 主嫌今遭羈押

2019-06-03 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top