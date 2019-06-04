陳建中曾遇氣爆與死神擦肩 今榮獲十大傑出救護技術員

2019-06-04 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市消防局東區分隊員陳建中從事消防工作14年，擁有高級救護技術員等10張證件，今年榮獲全國十大傑出救護技術員。

台灣急診醫學會為鼓勵救護人員學以致用以樹立模範，並能提昇到院緊急救護品質，每年都會辦理全國十大傑出救護技術員遴選，嘉義市政府消防局推薦隊員陳建中參加甄選，在各縣市救護精英中脫穎而出，獲選全國十大傑出救護技術員的殊榮。

陳建中畢業於警專22期消防安全科，目前服務於嘉義市消防局東區分隊，曾參與0206維冠大樓和0206花蓮大地震，他表示，回首自身經驗，小時候曾經親眼看到外婆因腦中風而從自己面前倒下，從此想充實自身學識，以保護身邊的家人。

陳建中從事救災救護工作將近14年，民國95年地藏庵氣爆案，雙手2度深層灼傷，與死神擦肩而過，他深知技術與防護重要性，不斷精進技能，陸續考高級救護技術員、火搶教官和潛水教練等10張證照。

陳建中遇過大大小小的救護案件，印象最深的一件救護，是發生在2013年的小兒OHCA案件，看著即將消逝的小生命在手中努力地想活下去，更堅定了他努力救人的決心，所幸到院後這名孩童終於恢復呼吸心跳，看著她父母帶著感動的眼淚不停的道謝，陳建中希望未來能在救護的領域裡繼續努力，延續著「給人希望是天使，救人苦難是菩薩」的精神持續下去。