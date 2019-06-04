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老翁久病厭世吞藥輕生 巡警急救援送醫無礙

2019-06-04 12:50聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市70歲黃姓老翁，今天清晨因久病厭世留下遺書，吞服100多顆安眠藥企圖輕生。黃翁哥哥買早餐返家發現，急著跑出家門求援，巧遇正路過宋屋派出所巡邏員警，緊急通知消防隊將黃翁送醫救治，硬是將黃翁從鬼門關前拉了回來。

平鎮警分局宋屋派出所副所長李坤龍表示，70歲黃姓老翁，與75歲哥哥2人，一同居住平鎮區民族路透天民宅。黃翁的慢性病狀時好時壞，嚴重時會疼痛到不能下床。黃翁擔心自己的疾病，會拖累到同住的哥哥及在外工作子女，曾多次表示想輕生，不要再造成家裡負擔。

今天上午6時許，黃翁趁著哥哥外出去買早餐，在家中書寫一封簡單遺書後，吞服了100多顆安眠藥企圖輕生。黃翁哥哥提著早餐返家，要叫弟弟起床用餐時，發現黃翁怎麼叫都叫不醒，嚇的跑出家門想找鄰居求援，恰好在門口撞見宋屋派出所巡邏員警。

黃翁哥哥急忙叫住警方，請求警察幫忙，警方衝進屋內後，在房間發現奄奄一息的黃翁及身旁的簡單遺書，緊急通知消防隊救護車，送醫後撿回一命，同時聯絡在外工作子女，趕往醫院照料、安撫情緒。

黃翁哥哥在醫院向警方表示，弟弟最近一直有輕生的想法，已經多次勸導、安撫，原本以為有改善，但弟弟還是想走上絕路，還好警方機警救援，硬是將黃翁從鬼門關前拉了回來。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

70歲黃姓老翁今上午，吞服100多顆安眠藥企圖輕生。外出買早餐哥哥返家發現，急著...
70歲黃姓老翁今上午，吞服100多顆安眠藥企圖輕生。外出買早餐哥哥返家發現，急著跑出家門求援，巧遇巡警一同將他送醫挽回一命。圖／平鎮警分局提供
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警察慢性病
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