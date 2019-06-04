疑染重病萌輕生念頭 七旬老翁國道涵洞自焚亡

2019-06-04 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



國道警察第三公路大隊今天上午7時許獲報，一輛轎車在國道4號8.4K處涵洞燃燒，警消獲報到場後，發現一名男子倒臥在轎車後方，全身都燒得焦黑，轎車也燒成空殼，現場沒有留下遺書，警消研判，男子疑在後座自焚後，不忍劇痛，逃出車外；警方聯絡家屬，證實死者為七旬的廖姓老翁，經查，老翁疑因身體病痛而萌生尋短念頭，詳細死因，今報請檢察官相驗。

台中市豐原警分局調查，廖姓老翁（73歲）今天上午6時許向妻子稱要外出運動後，開車外出，事隔約不到1個小時，上午7時許，廖的轎車就被民眾發現，在國道神岡區國道四號8.4K涵洞旁起火燃燒，消防隊獲報到場時，廖車已燒成空殼，廖則躺在距離轎車約5公尺處，全身有燒傷、焦黑，已明顯死亡。

警方調查，車內已燒得面目全非，初步研判無外力破壞、打鬥痕跡，廖疑在後座自焚導致火燒車，廖如何自焚，還有待消防局火調科進行後續鑑識才能釐清。

警方聯絡廖妻，廖妻稱廖昨天才看完醫生，有透露尋短念頭，但家人都有勸他，疑因不堪身體病痛才會想不開，不過廖並未留下遺書。全案今天報請檢察官相驗，釐清死因。

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