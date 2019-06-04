警消履勘東大門夜市 研判攤商起火成分高

2019-06-04 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮東大門夜市昨天凌晨起火燒毀近40攤，今天上午警、消人員重回現場履勘，確認起火點位置在天橋天井附近，原因初步排除人為縱火，研判攤商打烊後遺留火種造成。