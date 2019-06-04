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曾恨1年只見一次面 賀一航兒子這樣說太催淚

小客車與聯結車相撞 國一車禍6人輕重傷 1當場死亡

2019-06-04 07:00聯合報 記者郭政芬╱即時報導

國道一號北上75.6K處今天凌晨4點16分發生嚴重車禍，一輛小客車與聯結車相撞，這起車禍造成7人受傷，其中1名重傷，1人當場死亡，5人輕傷，新竹縣消防局獲報後，派遣新工、湖口、竹北及光明分隊共7車15人，總共5輛救護車2部破壞器材車前往搶救，目前已經送往楊梅天成、楊梅怡仁醫院及聯新醫院，詳細事故原因警方調查中。

5輛救護車2部破壞器材車前往搶救，目前已經送往楊梅天成、楊梅怡仁醫院及聯新醫院，...
5輛救護車2部破壞器材車前往搶救，目前已經送往楊梅天成、楊梅怡仁醫院及聯新醫院，記者郭政芬／翻攝
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這起車禍造成七人受傷，其中一名重傷，一人當場死亡，五人輕傷。記者郭政芬／翻攝
這起車禍造成七人受傷，其中一名重傷，一人當場死亡，五人輕傷。記者郭政芬／翻攝
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國道一號北上75.6K處今天凌晨4點16分發生嚴重車禍。記者郭政芬／翻攝
國道一號北上75.6K處今天凌晨4點16分發生嚴重車禍。記者郭政芬／翻攝
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車禍新竹國道

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