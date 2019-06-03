佛心OL撿到5萬未求報酬 正妹店長請喝杯飲料

2019-06-03 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



蔡姓女子（中）在鹽埕區五福四路的騎樓拾獲連鎖飲料店的營收款項5萬多元，拾金不昧拿去五福四路派出所，透過警方順利找到失主。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

高雄蔡姓女子前天傍晚在鹽埕區五福四路的騎樓拾獲一疊紙鈔，拿進五福四路派出所，警方受理後，和蔡女重回拾得的地點查看，發現一旁連鎖飲料店的工作人員慌忙翻找，才得知店內營收款5萬1500元不翼而飛，經警方協助確認、清點失而復得，不過蔡女不求回報，僅拿一杯店內招牌飲料便離去。

鹽埕分局五福四路所指出，上班族的蔡姓女子（25歲）前天傍晚拿著一疊紙鈔進派出所，向值班員警表示剛在五福四路的騎樓地上撿到，警員顏長弘目視該疊鈔票都是千元、五百元，金額最少數萬元，為求謹慎，要蔡女帶領重回拾獲地，確認確切地點方便調監視器畫面來找失主。

不過顏長弘和蔡女到達現場時，發現旁邊騎樓店面是連鎖飲料店，且當時店內所有工作人員明顯忙著在尋找東西，櫃檯人員看到警方到達，便立即表示剛遺失店內營收款項、正準備要去報案，顏員當場了解得知這筆貨款是店家準備將月底營收拿去總店結存，疑似店長走出櫃檯時，錢就從背包掉落在門前騎樓。

警方比對雙方說法吻合，也回到所內清點金錢共5萬1500元無誤，店家對於失而復得興奮不已，不停向警方及蔡女道謝，蔡女並沒請求可獲取10%酬勞，僅接受店家請喝一杯招牌飲料。