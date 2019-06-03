嘉義市湖子內路與民生南路口 兩機車騎士擦撞受傷

2019-06-03 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市民生南路與湖子內路交叉口，發生機車擦撞事故。記者李承穎／翻攝 分享 facebook

嘉義市羅姓男子（65歲）今天下午3時許，騎機車行經民生南路與湖子內路交叉口，與林姓女機車騎士（24歲）發生擦撞，兩人受傷嚴重，消防局第一大隊湖內分隊獲報，將兩人上頸圈和長背板固定，分別送往台中榮民總醫院嘉義分院和聖馬爾定醫院治療，車禍原因仍在調查中。

羅男倒地時頭部受傷，一度意識模糊，林女則左肩疼痛，警方指出，羅姓男子當時剛從民生南路起步，要騎往湖子內路，車頭撞上林女車側，兩人當場受傷倒地，目前均無生命危險，仍在住院治療中，均已通知家屬。