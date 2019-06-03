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男騎機車掉水溝 消防人員救起時已無生命跡象

2019-06-03 17:56聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣消防局池上分隊約在下午5時12分將溺水男子拉上岸，男子已明顯死亡。圖／台東...
台東縣消防局池上分隊約在下午5時12分將溺水男子拉上岸，男子已明顯死亡。圖／台東縣消防局提供
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台東縣池上鄉今天下午約5時，發生男子騎機車掉進水溝，縣消防局池上分隊獲報趕抵現場，下午5時12分將人救出，但已無呼吸生跳，救護人員立即送醫，沿途實施CPR心肺復甦術，全力搶救中。

台東縣消防局勤務中心表示，下午4時55分接獲報案，報案人表示，池上鄉新興村新興213號自來水廠附近，「有人騎車掉到約100公分深度的灌溉溝渠裡，人被衝到水溝蓋下方，看不到人」。

縣消防局指出，池上分隊約在5時12分將溺水男子拉上岸，男子沒有呼吸心跳（OHCA），送醫搶救。

台東溺水CPR

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