親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

假新聞再進化：挑戰民主的「深度偽造」科技

綠營議會猛轟 韓國瑜怒嗆女議員：妳不及格、雙重標準

孕婦羊水破就醫遇塞車 警車鳴笛開道順利生產

2019-06-03 12:15聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市陳姓市民昨晚載懷孕妻子到醫院準備生產，他開車到桃園區大興西路、中正路口，他妻子突然發生陣痛，出現羊水破裂即將生產，當時該路段車多塞車，陳男見妻子劇烈陣痛不停，擔心生產來不及，見警車，立即下車拍打求助。

桃園警分局同安所長王崧年和警員侯貫中當時開著巡邏車，就在路口，王崧年今天上午說，當時聽到陳男說明妻子羊水已破要產子，一臉緊張擔心，不由分說立即鳴警笛、警示燈，由警車開道，護送陳妻到敏盛醫院順利生產，母子均安，只要市民緊急求助，警方樂意為民服務。

桃園市陳妻生產羊水破急產子遇塞車情急緊張，警車鳴警笛開道護送順利生產。圖／警方提...
桃園市陳妻生產羊水破急產子遇塞車情急緊張，警車鳴警笛開道護送順利生產。圖／警方提供
分享
桃園市陳妻生產羊水破急產子遇塞車情急緊張，桃園分局同安所長王崧年（見圖）警車鳴警...
桃園市陳妻生產羊水破急產子遇塞車情急緊張，桃園分局同安所長王崧年（見圖）警車鳴警笛開道護送順利生產。圖／警方提供
分享

塞車孕婦

相關新聞

離譜！山友爬克孝峰脫隊自返家 警消以為他失蹤連夜找

2019-06-03 10:53

七年級生上完大夜班睡一天 父破門入發現已暴斃亡

2019-06-03 10:14

彰化4車追撞車禍6傷 駕駛疑似恍神無酒駕

2019-06-03 11:03

東大門夜市暗夜大火 警消追起火原因

2019-06-03 12:48

竹山老翁上山採筍未歸 救難人員抵達已屍僵死亡

2019-06-03 12:21

花蓮東大門夜市32攤燒毀 縣府力拚端午節前恢復

2019-06-03 11:46

深夜迷路導航帶她駛入田裡 2暖警出現神救援

2019-06-03 11:28

青春專案起跑 大頭警察現身防制兒少染毒色

2019-06-03 11:28

韓國瑜造勢前東大門夜市大火 網友議論：未免太巧

2019-06-03 10:00

韓國瑜周六要來 花蓮東大門夜市深夜惡火燒毀32攤

2019-06-03 05:37

老翁迷途步履維艱 高個暖警助返家

2019-06-03 00:08

3.5公頃稻田一夕被盜割 7小時破案

2019-06-03 00:05

車怎麼開的？ 台東吉普車衝進民宅一人傷

2019-06-02 19:59

香港遊客證件掉在計程車上 南警半小時後迅速尋回

2019-06-02 19:29

影／新月沙灣急退潮2人落水 1人脫困另1男溺水急救中

2019-06-02 19:22

北部進行萬安演習 翁闖紅燈害騎士撞車彈飛後不治

2019-06-02 19:16

新北17歲泳將跳水癱瘓 校方：絕對會協助畢業

2019-06-02 19:15

婦人聚餐小酌竟醉倒警所 幸警及時救援

2019-06-02 18:11

宜蘭金岳瀑布一名30歲男子溺水 救起已無心跳

2019-06-02 18:10

4人竹北新月沙灣戲水 1人落海無呼吸心跳搶救中

2019-06-02 17:56

早餐店夫妻檔走過10年義消生涯 攜手再當義勇特搜員

2019-06-02 17:44

17歲泳將受訓跳水癱瘓 新北教育局：疑入水姿勢不協調

2019-06-02 17:40

好棒！新營「割稻仔尾」案 警方7小時破案

2019-06-02 16:46

烏來釣魚卻失聯2天 警消急搜南勢溪

2019-06-02 15:30

新營「割稻仔尾」案5農民遭殃 警方研判3人涉案

2019-06-02 15:29

影／男騎機車偷小摺 母不護短指認兒

2019-06-02 14:59

機車停在停車格還被開單？ 冒失車主到派出所後笑了

2019-06-02 14:29

正港被割稻仔尾 台南新營農民：欲哭無淚

2019-06-02 14:11

15年前阻毒販逃逸殉職 警署長端午前南下高雄慰問警眷

2019-06-02 14:08

女騎士逆向過彎撞上保時捷 網友：這下賠慘了

2019-06-02 13:10

手機消費糾紛鬥毆 警攔車追受傷男

2019-06-02 12:57

新店警維護青少年暑假 6/1實施「青春專案」

2019-06-02 12:14

古坑鄉149甲線因雨邊坡坍方 雲縣府今早搶通

2019-06-02 11:44

機車中柱卡住水溝蓋 警察教你解決撇步

2019-06-02 11:22

五股垃圾山鐵皮工廠大火 搶救中

2019-06-02 10:40

新北機車騎士疑自摔跌落深溝 送醫命危

2019-06-02 10:33

綠島連3天後送就醫 黑鷹直升機搶回3條命

2019-06-02 10:08

檳榔西施上班打手機 老闆怒擲遙控器砸她吃官司

2019-06-02 09:40

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09
看更多

熱門文章

正港被割稻仔尾 台南新營農民：欲哭無淚

2019-06-02 14:11

韓國瑜周六要來 花蓮東大門夜市深夜惡火燒毀32攤

2019-06-03 05:37

好棒！新營「割稻仔尾」案 警方7小時破案

2019-06-02 16:46

七年級生上完大夜班睡一天 父破門入發現已暴斃亡

2019-06-03 10:14

4人竹北新月沙灣戲水 1人落海無呼吸心跳搶救中

2019-06-02 17:56

影／綠島2男行車糾紛互毆 一人臟器外露一人下巴斷裂

2019-06-02 14:52

影／大鵬灣賽車場爆觀眾鬥毆 5打1全被警方送辦

2019-06-02 19:25

車怎麼開的？ 台東吉普車衝進民宅一人傷

2019-06-02 19:59

不滿女室友搞上男友 狠女掃把柄戴套凌虐她

2019-06-02 13:18

韓國瑜造勢前東大門夜市大火 網友議論：未免太巧

2019-06-03 10:00

家教高中女竟搞車震 賠54萬逆轉免關

2019-06-02 21:30

國道開太慢被開單 駕駛證明沒法開快法官撤單

2019-06-02 15:18

離譜！山友爬克孝峰脫隊自返家 警消以為他失蹤連夜找

2019-06-03 10:53

安養中心老婦人請女兒付扶養費 法官不同意

2019-06-03 00:22

他北漂上班30年 遭高市警控占用宿舍還求償

2019-06-03 00:13

北部進行萬安演習 翁闖紅燈害騎士撞車彈飛後不治

2019-06-02 19:16

國道開太慢被開單 她舉證撤罰

2019-06-03 00:43

女騎士逆向過彎撞上保時捷 網友：這下賠慘了

2019-06-02 13:10

貨車加錯油半路拋錨 法官不怪加油員判免賠

2019-06-03 09:50

老翁迷途步履維艱 高個暖警助返家

2019-06-03 00:08

半價吃辦桌涉賄 高雄里長逆轉無罪因「藍綠都來拉票」

2019-06-02 21:00

影／新月沙灣急退潮2人落水 1人脫困另1男溺水急救中

2019-06-02 19:22

宜蘭金岳瀑布一名30歲男子溺水 救起已無心跳

2019-06-02 18:10

3.5公頃稻田一夕被盜割 7小時破案

2019-06-03 00:05

新營「割稻仔尾」案5農民遭殃 警方研判3人涉案

2019-06-02 15:29

新北17歲泳將跳水癱瘓 校方：絕對會協助畢業

2019-06-02 19:15

廣告傳單藏春色 高市警逮未成年少女

2019-06-02 18:42

網傳IDF戰機在戰備道起降超速被開單 警方：假的

2019-06-02 15:48

載女網友至汽車旅館性侵 法官判刑4年10月

2019-06-02 15:17

17歲泳將受訓跳水癱瘓 新北教育局：疑入水姿勢不協調

2019-06-02 17:40

攝狼認女模「半推半就」性侵 高院：被害人理想形象迷思

2019-06-03 11:12

機車停在停車格還被開單？ 冒失車主到派出所後笑了

2019-06-02 14:29

烏來釣魚卻失聯2天 警消急搜南勢溪

2019-06-02 15:30

小三前夫逆襲求償 科技主管無罪仍判賠錢

2019-06-03 00:11

色大叔穿蕾絲內褲 國小前露下體打手槍嚇壞家長

2019-06-02 17:39

「今天怎玩他」高雄情侶虐1歲童 吐菸巴頭整夜出人命

2019-06-03 12:21

「毒咖啡」混來混去 易誘惑年輕人

2019-06-03 00:32

早餐店夫妻檔走過10年義消生涯 攜手再當義勇特搜員

2019-06-02 17:44

影／毒犯遇警闖紅燈撞2車 勇警破窗血濺噴辣椒水

2019-06-02 20:01

賣地未說埋中油管線 判還635萬

2019-06-03 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top