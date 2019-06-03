花蓮東大門夜市32攤燒毀 縣府力拚端午節前恢復

2019-06-03 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜預定本周六參加花蓮造勢活動，地點就選在東大門夜市旁的六期重畫區，沒想到今天凌晨近1時許傳出火警，整片夜市徒步區陷入火海，估計約有32家攤販被惡火燒毀，讓許多攤商老闆欲哭無淚說「怎麼會這樣！」不幸中的大幸是凌晨大多攤商已收攤，無人員傷亡，起火原因尚待警消調查。花蓮縣府力拚夜市在端午節前恢復營業。

花蓮縣消防局指出，今天凌晨0時53分獲報東大門夜市（原住民一條街／自強夜市）天橋下有火警發生，需要消防車支援，一共出動18輛消防車、消防人員33人，警消85人。火勢約在凌晨2時撲滅，燃燒面積約200坪，估計燒毀32個攤位，實際損失仍待調查，目前未發現人員傷亡，起火原因仍有待進一步釐清。

花蓮縣府觀光處長唐玉書表示，花蓮縣長徐榛蔚有指示要在端午節前讓攤商恢復營業，現在也幫忙攤商尋找三處地點，讓攤商暫時過去做生意，不過前提是攤商同意。

由於周六韓國瑜就要在東大門夜市旁邊的六期重劃區參加造勢活動，許多攤商預計可大賺一筆「韓粉財」，沒想到深夜惡火燒掉生財器具。來來烤肉張老闆說，剛好昨日公休，凌晨接到朋友通知火災趕到現場關心，沒想到10坪店面全毀，去年夜市也曾發生火警，縣府有送每個攤位1支滅火器，但深夜攤商都打烊回家，根本來不及搶救。

東大門夜市主委林文松表示，韓國瑜才剛確定要來夜市旁的六期重劃區，居然今凌晨就發生火警，時機點「有點怪」，希望只是巧合。

藝人杜詩梅也在東大門經營燒烤店，今在臉書粉絲專頁PO文表示，當時老公急著搬走瓦斯桶，魚缸的海產也暫放其他店家，回到家已累癱，感謝打火弟兄的協助，儘管燒烤店沒被燒到，但目前暫時斷電無法營業。