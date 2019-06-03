離譜！山友爬克孝峰脫隊自返家 警消以為他失蹤連夜找

2019-06-03 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



彰化縣男山友傳出失蹤，警義消人員搜尋至晚間9點半才得知對方已經平安返回住家。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook 高雄市美濃山區昨發生一起山難協尋，彰化縣莊姓男子偕妻與山友搭乘遊覽車到美濃登山，莊男脫隊失蹤，隊友遍尋數小時後打電話報警，近30名警義消上山連夜搜尋，遊覽車也在現場等待，最後莊男竟早已返家休息，透過兒子打電話給仍在山上找人的妻子報平安，現場人員大呼誇張與離譜。

來自彰化縣的23人登山隊昨天到美濃爬山，挑戰月光山、雙峰山與克孝峰等中級山，登山隊成員在各山頭的三角點拍照，下午2點左右發現，58歲莊姓男隊友不見蹤影，莊妻仍在登山隊伍中，也不知丈夫去向。

登山隊成員著急搜尋，最後因天色即將變暗，前往廣興派出所報案。美濃消防分隊表示，昨天下午適逢水上救難訓練，集結警義消26人上山協尋，分成圓山街山徑、克孝峰與月光山三組搜尋，搜難人員在夜色中找人，直至晚間9點半才得知莊男已自行返家。

消防分隊表示，登山隊成員說莊男手機疑似遺失在山上，下山後莊男自行包車至高雄，之後可能轉搭火車返回彰化，昨晚透過兒子打電話給妻子報平安，救難人員才收隊返家。