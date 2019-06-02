影／新月沙灣急退潮2人落水 1人脫困另1男溺水急救中

2019-06-02 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



今天下午4名遊客到新竹縣竹北市新月沙灣戲水，當時因退潮，四人往海邊的方向走去，後來兩女高中生上岸休息，兩名男子仍在戲水，未料一個大浪打過來，兩男一起落海，其中會游泳的男子游上岸後，立即向海巡人員求救，半小時後，在失蹤地點北方約100公尺尋獲18歲的羅男，當場實施CPR救援，後續由消防隊送至台大醫院新竹分院急救。

海巡署北部分署第八岸守望哨執勤人員今天下午四點發現新月沙灣有民眾落水，立即通報救援，並派出線上巡邏人員前往搜救，海巡人員抵達後發現有4名民眾戲水，其中3名已上岸，另1名失蹤，立即協同豐田消防分隊假日駐點人員全面搜尋，在今天下午4點48分在失蹤地點北方約100公尺尋獲該民眾，馬上拖帶上岸並實施CPR救援，後續由消防隊送至台大醫院新竹分院急救。

警消指出，兩名女高中生、兩名成年男子在海邊戲水，新月沙灣當時正好退潮，因此逐漸往海邊走去，後來兩女先行上岸，沒多久突然大浪過來，把兩男捲入海中，一人因為游泳即時上岸並求救，另一男則沉入海中，後來海巡署、消防等以水上摩托車緊急救援，半小時後尋獲落水的羅男。

第八岸巡隊副隊長楊勝松表示，若有急難救援事件，請民眾撥「118」免付費專線，將立即派員搜救。